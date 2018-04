Update: O camionetă a trecut de pe carosabil pe trotuar, între pietoni, luni, la Toronto, şi a rănit cel puţin opt-zece persoane, a anunţat poliţia canadiană, într-un mesaj în reţeaua Twitter preluat de agenţiile de presă internaţionale.



Şoferul a fost reţinut, informează presa locală; ziarul Toronto Sun a publicat pe site-ul său de internet fotografia unui bărbat arestat, iar poliţia a confirmat că este vorba despre şoferul camionetei.



Un martor a declarat agenţiei Reuters că incidentul s-a soldat cu cel puţin doi morţi. Mass media locale, preluate de AFP, susţin că sunt cel puţin patru răniţi care nu mai prezintă semne vitale.



Coliziunea a avut loc la ora locală 13.27 (17.27 GMT, 20.27 ora României), în nordul oraşului, într-o o intersecţie importantă, care între timp a fost închisă. În zonă a fost întreruptă şi circulaţia metroului.

Mai mulți trecători au fost loviți de o dubă în Toronto, anunță poliția canadiană.

Incidentul a avut loc într-o intersecție aglomerată, cel mult 10 persoane fiind rănite.

Duba a dispărut apoi duoă incident, relatează CBC.

Breaking: Police say at least 8 pedestrians have been hit by a van in the heart of Toronto, Canada. The driver has fled the scene. Subways in the area have shut down. pic.twitter.com/vT6QbJdnN7