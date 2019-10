O femeie din Rusia și-a ușis și tranșat colegul de apartament. Îl bănuia că i-ar fi ucis pisica

O femeie din Rusia este acuzată că și-a omorât și tranșat colegul de apartament, apoi i-a pus rămășițele în saci de gunoi.

Anastasia Kh a fost prinsă după ce a făcut mai multe călătorii cu un microbuz în locul unde a îngropat pungile în nisip.

Rămășițele au fost găsite de un bărbat care ieșise să își plimbe câinele, scrie Daily Mail.

În saci erau diferite părți ale corpului bărbatului, oase și piele.

„L-a lovit cu un ciocan în cap, după care l-a tăiat în bucăți”, a declarat un polițist rus.

Scandalul a pornit de la faptul că bărbatul i-ar fi omorât pisica femeii.

