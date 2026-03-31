O influenceriţă din Scoţia riscă închisoarea după ce a fost prinsă cu aproape 20 kg de canabis, la întoarcerea din Thailanda

Publicat la 15:08 31 Mar 2026 Modificat la 15:11 31 Mar 2026

Conturile de Instagram și TikTok ale influenceriței au devenit private în urma problemelor legale. Sursa foto: Instagram/ Ellie Crampsie

Ellie Crampsie, o influenceriţă din Scoţia, riscă să ajungă la închisoare după ce a fost prinsă cu aproape 20 kg de canabis, la întoarcerea dintr-o vacanţă în Thailanda, relatează publicaţia People. Conform autorităţilor, valoarea drogurilor este de circa 200.000 de dolari.

În vârstă de 23 de ani, Ellie Crampsie s-a prezentat în urmă cu o săptămână la Curtea Șerifului din Edinburgh, unde a pledat vinovată pentru implicarea în furnizarea de canabis către alte persoane, potrivit sursei citate.

Problemele cu legea au început în primăvara anului trecut, mai exact pe 16 aprilie 2025, când autorităţile au descoperit peste 17 kg de canabis ascunse în bagajele sale pe aeroportul din Edinburgh. Ellie Crampsie fusese într-o vacanţă exotică în Thailanda şi a revenit în ţara natală cu un zbor Air France, via Paris. Jurnaliştii din UK au scris că influenceriţa ar putea fi condamnată la închisoare.

Explicând momentul în care Crampsie a fost prinsă, procuroarea Emma Laing a declarat: "Ofițerul i-a pus întrebările obișnuite și a confirmat că a călătorit din Thailanda", au scris cei de la publicaţia The Standard.

Ulterior, procuroarea Emma Laing a mai adăugat: "Bagajele ei au fost deschise și înăuntru se aflau mai multe pachete vidate".

Conform sursei citate, avocatul apărării, domnul Hodge, a declarat în fața instanței că clienta sa este necăsătorită și beneficiază "de sprijinul părinților săi, care au fost prezenți astăzi la tribunal".

Ellie Crampsie locuiește în Broomhouse, Glasgow, și este cunoscută în viața mondenă locală. Ea deţine o afacere cu produse cosmetice și promovează online numeroase branduri. Cu aproape 5.000 urmăritori pe Instagram și 6.000 pe TikTok, influencerița și-a făcut private cele două conturi după problemele legale.