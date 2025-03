O limuzină din flota de maşini a lui Vladimir Putin a explodat la Moscova. Incidentul a avut loc lângă sediul FSB

O limuzină care face parte din flota de maşini a lui Vladimir Putin a explodat pe o stradă din Moscova, au relatat jurnaliştii publicaţiei Bild. Incidentul a avut loc în apropiere de sediului central al FSB, principalul serviciu secret al Rusiei. Scenele cu bolidul de lux în flăcări au fost filmate de câţiva martori şi pe înregistrări se văd câteva persoane care încearcă să stingă flăcările până la sosirea pompierilor.

Explozia a avut loc sâmbătă seara, în apropierea sediului principal al serviciului de informații rus. Vehiculul, un Aurus Senat negru, estimat la 330.000 de euro, a ars ca o torţă, iar în urma deflagraţiei, oamenii s-au panicat, având în vedere că preşedintele Rusiei se teme pentru viaţa sa.

Conform sursei citate, momentan, nu se ştie cine folosea limuzina în momentul exploziei. În plus, nu există informații despre răniți. Incidentul de seara trecută pare să fie primul incendiu care implică o mașină Aurus Senat, limuzina de lux creată din ordinul liderului de la Kremlin, cu ajutorul Porsche, ca să înlocuiască mașinile germane și japoneze din coloanele oficiale ale președintelui și altor oficiali de rang înalt din Rusia.

#BREAKING | Explosion targets Putin's limousine One of Russian President Vladimir Putin's "Aurus Senat" limousines suffered an explosion. The car was located in the north of the Russian Secret Intelligence FSB headquarters in Moscow. https://t.co/L1SX4qdaEQ pic.twitter.com/DpDpoDqVOe

Aurus Senat este un autoturism echipat din fabrică să facă faţa unor astfel de situaţii. El deţine un sistem de stingere în caz de incendiu atât la motor, cât şi sub maşină, însă, acest sistem nu a funcţionat. Flăcările au fost stinse de pompierii care au sosit la faţa locului.

Whose limousine exploded in Moscow?



The incident occurred late Friday night in the center of the Russian capital. The burned car was a luxury Aurus Senat. "The Aurus exploded due to engine failure. The fire then spread to the passenger compartment," writes the Ura_ru portal.… pic.twitter.com/YlnQAxCJXC