O mamă și-a înecat fetița de patru ani iar apoi i-a dat foc. Judecătorii au declarat-o nevinovată

O mamă și-a înecat fiica de patru ani în cadă, apoi i-a pus corpul pe o masă de cafea în grădină și i-a dat foc.

Carly Ann Harris, n vârstă de 38 de ani a înecat-o pe Amelia la casa lor din Suth Wales. Un vecin a declarat că a auzit fetița țipând „mami mami mami” iar 45 de minute mai târziu mama a ieșit din casă țipând „Amelia a mers în rai. Nu mergeți în spate, a plecat în rai”. Un alt martor a văzut un picior cenușiu prin gardul din spatele casei.

După ce a fost arestată, mama fetei a declarat că Isus i-a spus să își omoare fetița iar îngerii i-au spus exact cum să o facă. Acesta și-a înecat fata, apoi a luat trupul neînsuflețit, l-a dus jos în curte pe o măsuță și i-a dat foc.

Carly Ann Harris said she was required to 'sacrifice her daughter in order to prove my faith'https://t.co/nQUjsmkTIC