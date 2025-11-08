O mașină care fugea de poliție s-a izbit într-un bar din Tampa. Patru oameni au murit, iar 11 au fost răniți

2 minute de citit Publicat la 23:20 08 Noi 2025 Modificat la 23:20 08 Noi 2025

sursa foto: Hepta

O urmărire în trafic s-a transformat într-o tragedie, sâmbătă, în orașul Tampa, Florida. O mașină care fugea de poliție s-a izbit violent într-un bar aglomerat din districtul istoric Ybor City, zonă cunoscută pentru viața de noapte și fluxul mare de turiști. Patru persoane au murit, iar alte unsprezece au fost rănite, relatează The Guardian.

Potrivit poliției, incidentul a început în jurul orei locale 00:40, când o patrulă aeriană a observat un sedan argintiu care circula haotic pe o autostradă din apropiere. Vehiculul fusese văzut anterior participând la curse ilegale de stradă, într-un alt cartier.

Poliția rutieră din Florida a încercat să oprească mașina folosind o manevră numită „PIT” (Precision Immobilization Technique), care presupune atingerea aripii din spate a vehiculului urmărit pentru a-l face să piardă controlul. Încercarea a eșuat, iar agenții au abandonat urmărirea directă, deoarece șoferul se îndrepta cu viteză foarte mare spre centrul orașului.

La scurt timp după aceea, mașina a intrat în plin în grupul de oameni aflați în fața unui bar din Ybor City. Impactul a fost devastator: trei persoane au murit pe loc, iar o a patra a decedat ulterior la spital.

Poliția din Tampa a anunțat că 15 persoane au fost implicate în total în accident, toate adulte.

Cinci victime au fost spitalizate – una în stare critică și patru în stare stabilă;

Opt persoane au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol;

Două victime au refuzat tratamentul la fața locului, având doar răni minore.

„Ceea ce s-a întâmplat în această dimineață este o tragedie fără sens”, a declarat șeful poliției din Tampa, Lee Bercaw. „Gândurile noastre sunt alături de familiile victimelor și de toți cei afectați”.

Autoritățile l-au identificat pe șofer drept Silas Sampson, în vârstă de 22 de ani, care a fost arestat și plasat în custodia închisorii din comitatul Hillsborough.

Conform documentelor din instanță, Sampson este acuzat de patru capete de acuzare pentru omor din culpă și patru pentru fugă de poliție soldată cu vătămări corporale grave sau deces, toate considerate infracțiuni de gradul I. Deocamdată, tânărul nu are un avocat desemnat.

„Întregul oraș resimte această pierdere”, a spus primarul Jane Castor, care a fost anterior prima femeie-șef al poliției din Tampa. „Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați. Ancheta continuă și vom face tot posibilul să aflăm cum s-a ajuns aici”.

În ultimii ani, mai multe state americane au încercat să limiteze urmăririle în trafic, considerându-le prea periculoase pentru civili și polițiști deopotrivă. Un studiu finanțat în 2023 de Departamentul de Justiție al SUA recomanda ca astfel de urmăriri să fie „rareori folosite”, deoarece riscurile depășesc adesea beneficiile.

Florida, însă, a mers în direcția opusă: poliția rutieră a relaxat regulile privind urmărirea vehiculelor și utilizarea manevrei PIT. Raportul federal a descris aceste tactici drept „cu grad ridicat de risc” și „controversate”.