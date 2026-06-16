O navă de război a Rusiei a tras focuri de avertisment spre un iaht în Canalul Mânecii

1 minut de citit Publicat la 18:32 16 Iun 2026 Modificat la 18:37 16 Iun 2026

Navă rusească de război. sursa foto: Getty

Marinari de pe o fregată rusească au tras focuri de avertisment spre un iaht cu vele care s-a apropiat de ea în Canalul Mânecii, a relatat marți Sky News, citând agenția Press Association.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 13:40 (ora României – n.r.) și ar fi implicat fregata rusească Amiral Grigorovici, în zona de mare dintre insula Wight și coasta normandă. Potrivit primelor informații, iahtul vizat era britanic.

Este cel mai recent semn al tensiunilor tot mai accentuate dintre Marea Britanie și Rusia lui Vladimir Putin.

Fregata Admiral Grigorovici operează de luni bune în apele din jurul Marii Britanii, unde a escortat în repetate rânduri petroliere sancționate din așa-numita „flotă-fantomă” a Rusiei – nave folosite de Moscova pentru a-și vinde petrolul ocolind sancțiunile occidentale.

Prezența ei a sfidat direct angajamentul premierului britanic Keir Starmer de a intercepta aceste nave, iar Marina Regală a fost nevoită să-i urmărească în mod constant deplasările.

Duminică, într-o operațiune separată, comandouri ale Royal Marines și ofițeri ai Agenției Naționale de Combatere a Criminalității (NCA) urcaseră la bordul unui petrolier sancționat din flota-fantomă rusă, aflat în Canalul Mânecii.

Incidentul vine în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la summitul G7 din Franța, unde liderii lumii au discutat despre sprijinul pentru Ucraina.