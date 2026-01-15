“O nouă ordine mondială în educație”. O universitate din China devansează Harvard, în topul mondial al cercetării

Administrația Trump a redus drastic finanțarea cercetării către școlile americane. FOTO: Hepta

Harvard, până recent considerată cea mai productivă universitate de cercetare din lume, a coborât pe locul trei în clasamentele globale bazate pe volumul și calitatea publicațiilor academice. În top urcă universități chineze, care au investit masiv în cercetare și au crescut puternic numărul și impactul lucrărilor lor științifice, potrivit NYT.

Reordonarea vine în contextul în care administrația Trump a redus drastic finanțarea cercetării către școlile americane care depind în mare măsură de guvernul federal pentru finanțarea eforturilor științifice.

„Se apropie o mare schimbare, o nouă ordine mondială în dominația globală a învățământului superior și a cercetării”, a declarat Phil Baty, director de afaceri globale pentru Times Higher Education.

Harvard rămâne în fruntea altor clasamente globale, dar experții au avertizat că reducerile de finanțare federală amenință producția sa de cercetare.

Clasamentul universităților, dominat de instituțiile de cercetare chineze

La începutul anilor 2000, clasamentul global al universităților bazat pe producția științifică, cum ar fi articolele publicate în reviste, arăta foarte diferit. Șapte școli americane s-au numărat atunci printre primele 10, în frunte fiind Universitatea Harvard. Doar o instituție de învățământ chineză, Universitatea Zhejiang, a ajuns în top 25.

Astăzi, Zhejiang este clasată pe primul loc pe această listă, potrivit clasamentului Leiden, de la Centrul pentru Studii Științifice și Tehnologice de la Universitatea Leiden din Olanda.

Alte șapte școli chineze se află în top 10. Harvard produce mult mai multe cercetări acum decât o făcea în urmă cu două decenii, dar a scăzut cu toate acestea pe locul trei. Și este singura universitate americană care se află încă în fruntea listei.

Harvard este încă pe primul loc în clasamentul Leiden pentru publicațiile științifice cu citate frecvente. Problema la universitățile americane de top nu este scăderea producției. Șase școli americane proeminente care ar fi fost în top 10 în primul deceniu al anilor 2000 - Universitatea din Michigan, Universitatea din California, Los Angeles, Johns Hopkins, Universitatea din Washington-Seattle, Universitatea din Pennsylvania și Universitatea Stanford - produc mai multe cercetări decât o făceau în urmă cu două decenii, conform datelor de la Leiden. Dar producția școlilor chineze a crescut mult mai mult.

Rafael Reif, fost președinte al Institutului de Tehnologie din Massachusetts, a declarat anul trecut într-un podcast că „numărul și calitatea lucrărilor provenite din China sunt remarcabile” și „depășesc cu mult ceea ce facem în SUA”.

Mass-media de stat chineză a sărbătorit creșterea în clasament a universităților din țară. Centrul din Leiden a început să producă un clasament alternativ care se bazează pe o altă bază de date academică, numită OpenAlex. Harvard este numărul 1 în acest clasament, dar tendința este aceeași: 12 din următoarele 13 școli de pe lista alternativă sunt chineze.