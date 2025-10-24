O pensionară de 80 de ani a primit o amendată uriașă, după ce a lăsat praz și struguri în stradă, la Viena: "Am vrut să donez mâncare"

Femeia a spus că nu și-a dorit să arunce mâncarea, ci “să o doneze” FOTO: Hepta

O pensionară de 80 de ani din Viena a primit o amendă uriașă după ce a lăsat un mănunchi de praz și struguri în stradă. Femeia a spus că nu și-a dorit să le arunce, ci “să le doneze” pentru cei care nu aveau ce să mănânce. Gestul ei nu a impresionat municipalitatea din Viena care a decis să o amendeze pe bătrână, potrivit Heute.

Brigitte L. (80) a vrut să dea mâncarea rămasă pe care nu a mai putut să o mănânce. Așa că a lăsat pe marginea unui zid un mănunchi de praz și struguri. La scurt timp după acest gest, au sosit doi angajați din cadrul Departamentului Municipal. Aceștia au explicat că aruncarea alimentelor în spațiile publice este interzisă.

Bătrâna de 80 de ani a cooperat, a aruncat prazul într-un coș de gunoi organic din apropiere, dar tot a primit o amendă de 50 de euro. Motivul invocat a fost că a încălcat Legea privind curățenia din Viena, deoarece deșeurile fuseseră deja aruncate.

Primăria din Viena spune că orice persoană care lasă mâncarea în spațiul public riscă amenzi

Departamentul Municipal a confirmat incidentul către presa locală: „Factorul decisiv este că aruncarea a avut loc într-un spațiu public – nu dacă au fost ulterior îndepărtate resturile.” Amenda de 50 de euro este pedeapsa minimă prevăzută de lege.

În același timp, municipalitatea din Viena a recunoscut că astfel de situații necesită o sensibilitate mai mare. Adesea, obiectele sunt lăsate în urmă „cu intenții bune”, însă este totuși o abatere administrativă.

Cazul a provocat controverse. Consilierul orașului pe probleme de climă, Jürgen Czernohorszky (SPÖ), a prezentat recent o nouă strategie zero deșeuri pentru combaterea risipei alimentare. Faptul că o pensionară este acum pedepsită pentru încercarea sa de a împărți alimente este întâmpinat cu neînțelegere, relatează ziarul „Falter”.

„Intenția de a nu irosi alimente este fundamental binevenită”, spune Departamentul Municipal. Cu toate acestea, spațiile publice nu sunt potrivite pentru acest lucru, deoarece ar putea prezenta un risc de probleme de igienă și dăunători. Oricine dorește să doneze alimente rămase le poate depune în frigidere publice din mai multe cartiere, susține municipalitatea din Viena.