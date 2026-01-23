O plajă din Anglia a fost acoperită de cartofi prăjiți congelați și ceapă: „Parcă e o insulă tropicală”

Primele pungi cu ceapă au început să apară pe țărm miercurea trecută. Foto: X / Joel Bonnici

O plajă din sud-estul Angliei a fost acoperită aproape complet de cartofi prăjiți congelați și ceapă, după ce mai multe containere pline au căzut în mare de pe nave cargo în timpul furtunilor din ultimele săptămâni, scrie CNN.

Operațiunea de curățare a început marți de-a lungul coastei din East Sussex, după ce autoritățile locale au confirmat că încărcăturile de pe două nave comerciale au fost pierdute pe mare la finalul anului trecut și la începutul acestei luni.

Joel Bonnici, locuitor al stațiunii Eastbourne, a povestit că primele pungi cu ceapă au început să apară pe țărm miercurea trecută. Mulți localnici au ieșit imediat pe plajă pentru a strânge ambalajele de plastic aduse de valuri.

Sâmbătă, Bonnici și partenera sa, Trisha, au pornit într-o drumeție spre Falling Sands, unde se află o colonie de foci. Pe traseu, au adunat ultimele pungi de ceapă rămase pe nisip. Însă ceea ce au descoperit mai departe i-a luat prin surprindere.

„După ce am cotit, am văzut plaja plină de cartofi prăjiți și ambalaje, întinse până spre far. De la distanță, părea că nisipul este galben, ca pe o insulă tropicală”, a relatat Bonnici.

Cei doi au decis să renunțe la drumeție și să petreacă următoarele ore adunând saci de plastic, până la lăsarea întunericului. Alături de ei, numeroase familii au făcut același lucru. „A fost uimitor să vedem oamenii uniți pentru protejarea mediului”, a adăugat el.

Mii de pungi de plastic pe țărm

Organizația de mediu Plastic Free Eastbourne a lansat duminică un apel public pentru voluntari, descriind situația drept „un dezastru provocat de un container care a împrăștiat mii de pungi cu cartofi și ceapă în zonă”.

Reprezentanții grupului au avertizat că focile și alte viețuitoare marine pot confunda plasticul cu hrana, mai ales pungile, care în apă pot semăna cu meduzele. „Poluarea cu plastic reprezintă o amenințare serioasă pentru oceane”, au transmis activiștii.

Bonnici a subliniat că deșeurile se aflau la doar câțiva metri de colonia de 20–30 de foci din zonă. Duminică, zeci de localnici au venit să ajute la curățenie, însă cantitatea de resturi rămase este încă mare.

Autoritățile din Eastbourne au precizat că majoritatea ambalajelor aduse de valuri au fost deja strânse cu ajutorul voluntarilor și au mulțumit public celor implicați în acțiune. Totuși, și alte plaje din apropiere au fost afectate de deversarea încărcăturii.

La Brighton, autoritățile locale au anunțat că într-o singură zi au fost colectate aproape două tone de deșeuri, de patru ori mai mult decât în mod obișnuit în această perioadă a anului.

Compania de salvare maritimă Brand Marine a confirmat că desfășoară operațiuni de recuperare pentru nava cargo Lombok Strait, care a pierdut 17 containere frigorifice cu alimente în timpul unei furtuni, pe 8 ianuarie. Firma colaborează cu autoritățile britanice pentru localizarea și recuperarea containerelor dispărute.