„O rușine totală”. Donald Trump anunță că SUA vor boicota summitul G20 din Africa de Sud

2 minute de citit Publicat la 19:32 08 Noi 2025 Modificat la 19:32 08 Noi 2025

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Statele Unite ale Americii nu vor participa la summitul G20 din Africa de Sud. Președintele Donald Trump invocă acuzații controversate și nefondate potrivit cărora populația albă ar fi persecutată în această țară, relatează BBC.

Trump a numit „o rușine totală” faptul că reuniunea liderilor celor mai mari economii ale lumii urmează să aibă loc la Johannesburg, la sfârșitul lunii.

Ministerul de Externe al Africii de Sud a descris decizia Casei Albe drept „regretabilă”.

Niciun partid politic sud-african – inclusiv formațiunile care reprezintă comunitatea afrikaneră sau populația albă în general – nu a susținut vreodată existența unui genocid în Africa de Sud.

„Este o rușine totală ca summitul G20 să se țină în Africa de Sud”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

„Afrikanerii – descendenți ai coloniștilor olandezi, precum și ai imigranților francezi și germani – sunt uciși și masacrați, iar pământurile și fermele lor sunt confiscate ilegal”, a continuat el. „Niciun oficial al guvernului american nu va participa la G20 atât timp cât aceste abuzuri ale drepturilor omului continuă”.

Anterior, Trump afirmase că Africa de Sud „nici măcar nu ar trebui să facă parte din G20” și că în locul său ar urma să-l trimită pe vicepreședintele JD Vance. Însă, potrivit noilor declarații ale Casei Albe, niciun reprezentant american nu va fi prezent la summit.

Reacția Africii de Sud

Guvernul sud-african a respins categoric afirmațiile președintelui american.

„Guvernul Africii de Sud dorește să sublinieze, pentru claritate, că descrierea afrikanerilor drept un grup exclusiv alb este lipsită de temei istoric. În plus, acuzațiile potrivit cărora această comunitate ar fi persecutată nu sunt susținute de fapte”, a precizat Ministerul de Externe, într-un comunicat oficial.

De la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, Trump a acuzat în repetate rânduri Africa de Sud de discriminare împotriva minorității albe. În luna mai, el l-a confruntat pe președintele sud-african Cyril Ramaphosa chiar în Biroul Oval, reiterând aceleași acuzații.

Administrația Trump a acordat deja afrikanerilor statut de refugiați, susținând că în Africa de Sud are loc un „genocid”. Săptămâna trecută, Casa Albă a anunțat intenția de a reduce plafonul admiterilor de refugiați la un nivel record de scăzut, acordând prioritate „sud-africanilor albi”.

Guvernul de la Pretoria a respins însă aceste afirmații, calificându-le drept „lipsite de credibilitate și neconfirmate de dovezi”. În februarie, o instanță sud-africană a respins oficial teoria „genocidului alb”, descriind-o drept „pur imaginară”.

Summitul G20 a fost creat în 1999, după criza financiară asiatică, pentru a asigura stabilitatea economică globală. Țările membre concentrează peste 85% din avuția mondială.

Primul summit al liderilor G20 a avut loc în 2008, în plină criză financiară globală, și a devenit un forum anual de cooperare economică internațională. În fiecare an, o altă țară membră găzduiește reuniunea și stabilește agenda – iar după Africa de Sud, va fi rândul Statelor Unite.

La întâlniri participă și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Uniunii Africane, care discută provocările economice majore cu care se confruntă lumea.