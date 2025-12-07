O țară NATO întâlnește aproape săptămânal submarine rusești în Marea Baltică. "Dacă războiul din Ucraina încetează, vor veni mai multe"

Suedia se teme că numărul submarinelor rusești din Marea Baltică va spori după ce se va sfârși războiul din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Marina militară a Suediei întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, scrie The Guardian, care îl citează pe un oficial militar suedez responsabil cu operațiunile navale ale acestui stat ce a devenit membru NATO în martie 2024.

Potrivit lui Marko Petkovic, Moscova „își întărește continuu” prezența în regiune, iar depistarea navelor ruse reprezintă o parte obișnuită a activității marinei suedeze.

Este ceva „foarte comun”, subliniază el, adăugând că numărul observărilor a crescut în ultimii ani.

Regiunea Mării Baltice se confruntă cu o gamă tot mai mare de amenințări hibride, inclusiv survoluri cu drone, sabotaje ale infrastructurii subacvatice și tranzitul "flotei fantomă" de petroliere îmbătrânite cu care Rusia își transportă țițeiul supus sancțiunilor.

Luna trecută, secretarul britanic al Apărării a anunțat că o navă spion rusească a intrat în apele Regatului Unit și a îndreptat lasere către piloții unei aeronave militare.

Marea Britanie intră într-o „nouă eră de amenințări” din partea țărilor ostile, a spus acest demnitar.

Suedia a găzduit recent un exercițiu NATO de război anti-submarin

Suedia a găzduit a găzduit recent un important exercițiu NATO de război anti-submarin, numit Playbook Merlin 25, la care au participat nouă țări, inclusiv Germania, Franța și SUA.

Sute de militari aliați și-au exersat abilitățile de vânători de submarine în condițiile speciale ale Mării Baltice, pregătindu-se pentru un posibil atac lansat sub apă.

În apropierea Suediei, peisajul subacvatic "deluros" al Mării Baltice îngreunează detectarea submarinelor, acestea având unde să se ascundă.

Marko Petkovic spune că Rusia își mărește capacitățile și produce un submarin din clasa Kilo pe an la Sankt Petersburg și în enclava Kaliningrad, poziționată între Polonia și Lituania.

Conform acestui ofițer suedez, Rusia aplică un „program constant de modernizare” a navelor sale.

„Odată ce o încetare a focului sau un armistițiu va intra, în sfârșit, în vigoare în Ucraina, estimăm că Rusia își va consolida capacitățile în această regiune. Așadar, având în vedere acest lucru, marina suedeză trebuie să se dezvolte continuu și să se concentreze asupra imaginii de ansamblu”, afirmă el.

După ce NATO a lansat Santinela Baltică nu au mai fost incidente cu cabluri submarine tăiate

"Flota fantomă" a Rusiei, formată din nave "civile", este, de asemenea, motiv de îngrijorare, iar Petkovic nu exclude posibilitatea ca astfel de vase să fie folosite pentru lansarea de drone.

„Flota din umbră în sine nu este o problemă militară, dar ar putea afecta națiunile noastre din perspectivă militară”, indică el.

Acest ofițer mai avertizează că Suedia, Norvegia, Finlanda, Estonia și Lituania sunt „pe deplin dependente de liniile maritime pentru comunicare”.

Tocmai această infrastructură subacvatică a făcut obiectul unor incidente în care suspectul a fost Rusia.

În acest caz, vigilență sporită a NATO pare să facă diferența, deoarece, de când Operațiunea Baltic Sentry / Santinela Baltică a fost instituită în luna ianuarie, nu au mai fost raportate incidente cu cabluri subacvatice în regiune.

„În primul rând, asta demonstrează că alianța funcționează. Baltic Sentry a dovedit acest lucru. Indiferent dacă vreunul dintre incidente a fost sponsorizat de un stat ostil sau dacă a fost vorba de navigație de proastă calitate sau orice altceva, operațiunea NATO a obligat flotele să fie precaute atunci când navighează prin apele noastre regionale”, conchide Marko Petkovic.