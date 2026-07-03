O țară NATO și UE vrea să găzduiască "Tribunalul special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei". Este singura care s-a oferit

1 minut de citit Publicat la 23:17 03 Iul 2026 Modificat la 23:19 03 Iul 2026

Cladirea Parlamentului olandez. Guvernul de la Haga s-a oferit să găzduiască Tribunalul pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Foto: Getty Images

Olanda și-a anunțat vineri în mod oficial disponibilitatea de a găzdui viitorul "Tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei", relatează agenția spaniolă EFE, citată de Agerpres.

Înființarea unei astfel de instanțe este susținută de Kiev și aliații săi, cu scopul de a-i judeca pe liderii politici și militari ruși de rang înalt cu responsabilități în războiul declanșat de Moscova la 24 februarie 2022.

Într-o scrisoare adresată parlamentului olandez, guvernul de la Haga precizează că va transmite oficial Consiliului Europei oferta de a găzdui tribunalul, odată ce acesta va deveni operațional.

Oferta este condiționată de asumarea integrală a costurilor de funcționare și securitate a noii instituții de către țările participante.

EFE notează că demersul consolidează rolul Olandei ca gazdă a instituțiilor internaționale de justiție, între care Curtea Penală Internațională (CPI) și Curtea Internațională de Justiție (CIJ), ambele având sediul la Haga.

Tribunalul pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei ar urma să judece ce nu poate judeca CPI

Tribunalul cerut de Kiev vine să umple un vid juridic, întrucât CPI nu își poate exercita jurisdicția asupra crimei de agresiune împotriva Ucrainei, având în vedere limitările stabilite în "Statutul de la Roma", tratatul său fondator.

În luna mai, 36 de țări și Uniunea Europeană au semnat acordul care stabilește cadrul pentru gestionarea noii curți judecătorești.

Guvernul olandez a anunțat atunci că a identificat o locație, pe care nu a dezvăluit-o din motive de securitate.

Oferta avansată acum de Olanda se referă la o variantă redusă a tribunalului.

Aceasta nu include un centru de detenție pe teritoriul olandez și presupune limitarea cât mai mult a prezenței simultane în instanță a persoanelor protejate, cum ar fi martorii sau oficialii de rang înalt.

Potrivit guvernului olandez, o instanță complet operațională, cu centre de detenție, ar necesita construirea unui complex nou, dedicat.

Până în prezent, nicio altă țară nu s-a oferit să găzduiască noul tribunal, conchide agenția spaniolă.