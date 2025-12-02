O țară obligă producătorii să instaleze pe telefoane o aplicație care permite supravegherea non-stop. Ce mai poate face Sanchar Saathi

4 minute de citit Publicat la 10:25 02 Dec 2025 Modificat la 10:25 02 Dec 2025

Aplicația guvernamentală nu va putea fi dezinstalată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O nouă aplicație de securitate cibernetică aflată sub controlul statului va trebui să fie instalată de toți producătorii pe telefoanele mobile noi, comercializate în India, a ordonat guvernul acestei țări cu 1,5 miliarde de locuitori.

Decizia în acest sens a fost luată săptămâna trecută, dar a fost făcută publică abia luni, remarcă BBC.

Aplicația se numește Sanchar Saathi și nu poate fi înlăturată de pe dispozitive.

Pretextul oficial invocat de autoritățile indiene este că Sanchar Saathi îi ajută pe cetățeni să verifice autenticitatea unui telefon și să raporteze suspiciunile de utilizare abuzivă.

Însă decizia a stârnit ample îngrijorări legate de confidențialitate și de monitorizarea strictă la care oamenii ar urma să fie supuși prin intermediul aplicației.

Companiile producătoare de telefoane care comercializează aceste terminale în India au la dispoziție 90 de zile pentru a se conforma și a livra dispozitivele noi doar cu aplicația guvernamentală preinstalată.

1,2 miliarde de utilizatori, supravegheați de guvern prin Sanchar Saathi

Mișcarea vine pe una dintre cele mai mari piețe de telefonie mobilă din lume, cu peste 1,2 miliarde de utilizatori.

Experții au criticat decizia autorităților de la New Delhi, arătând că se încalcă dreptul cetățenilor la confidențialitate.

Lansată în ianuarie, aplicația Sanchar Saathi permite utilizatorilor să verifice numărul IMEI asociat unui dispozitiv.

IMEI - de la International Mobile Equipment Identity - este un număr unic din 15 cifre atribuit fiecărui dispozitiv mobil.

Are rolul amprentelor digitale în identificarea judiciară, pentru că nu pot exista două dispozitive mobile cu același număr IMEI.

Sanchar Saathi ar mai permite raportarea furtului telefoanelor și a eventualelor operațiuni suspectate de fraudă.

În continuarea demersurilor de justificare a obligativității aplicației guvernamentale pe telefoane, Departamentul de Telecomunicații din India a declarat că dispozitivele mobile cu numere IMEI duplicate sau falsificate reprezintă un „pericol grav” pentru securitatea cibernetică.

„India are o piață mare de dispozitive mobile second-hand. Au fost observate și cazuri în care dispozitive furate sau care au ajuns pe lista neagră (a dispozitivelor blocate, n.r.) sunt revândute. Asta îl poate transforma pe un cumpărător de telefon second-hand într-un complice la infracțiuni”, a precizat instituția.

Conform noilor reguli, funcționalitatea Sanchar Saathi nu poate fi dezactivată sau restricționată.

Producătorii de smartphone-uri trebuie, de asemenea, „să depună eforturi” pentru a furniza aplicația prin actualizări de software pentru dispozitivele care nu mai sunt fabricate, dar care nu au fost încă vândute, au precizat autoritățile indiene.

Ce se știe, de fapt, despre aplicația obligatorie de pe telefoanele din India

Date oficiale citate de presa internațională arată că aplicația guvernamentală indiană a ajutat la recuperarea a peste 700.000 de telefoane pierdute, dintre care 50.000 doar în luna octombrie anul curent.

Însă experții în securitate cibernetică avertizează că permisiunile extinse ridică îngrijorări cu privire la cantitatea de date pe care Sanchar Saathi o poate colecta.

De asemenea, sunt temeri legate de facilitarea supravegherii efective prin intermediul telefoanelor.

„În cuvinte simple, decizia guvernului transformă fiecare smartphone vândut în India într-un recipient pentru software impus de stat pe care utilizatorul nu îl poate refuza, controla sau elimina”, a subliniat grupul Internet Freedom Foundation într-un comunicat.

Imposibilitatea de a dezactiva Sanchar Saathi transformă efectiv aplicația într-un „punct de acces permanent, fără consimțământul utilizatorului, în interiorul sistemului de operare al fiecărui telefon indian”, adaugă organizația citată.

Expert: Sanchar Saathi cere acces la aproape orice, de la lanternă la cameră

Prasanto K Roy, analist în domeniul tehnologiei, punctează că temerile utilizatorilor sunt legate de nivelul mare de acces al aplicației guvernamentale.

„Nu putem vedea exact ce face, dar putem vedea că solicită o mulțime de permisiuni - acces potențial la aproape orice, de la lanternă la cameră. Acest lucru este în sine îngrijorător”, a declarat el pentru BBC.

El mai arată că respectarea noilor reguli va fi dificilă pentru producători, deoarece ordinul guvernamental contravine politicilor majorității fabricanților de telefoane mobile, inclusiv Apple.

„Majoritatea companiilor interzic instalarea oricărei aplicații guvernamentale sau terțe înainte de vânzarea unui smartphone”, a explicat specialistul.

În prezentarea Sanchar Saathi de pe magazinul virtual Google Play, se spune că aplicația nu colectează și nu partajează date despre utilizatori.

BBC specifică faptul că a contactat Departamentul indian de Telecomunicații cu întrebări despre aplicație și despre preocupările legate de confidențialitate în cazul Sanchar Saathi.

Piața telefoanelor mobile din India este dominată de Android.

Apple a furnizat doar aproximativ 4,5% din cele 735 de milioane de smartphone-uri din țară până la mijlocul anului 2025, potrivit datelor Counterpoint Research.

Reuters: Apple nu intenționează să se conformeze ordinului guvernului indian

„Apple a refuzat de-a lungul timpului astfel de solicitări din partea guvernelor”, a reamintit Tarun Pathak, director de cercetare la Counterpoint.

Deoamdată, Apple nu a comentat public, dar Reuters, citat de BBC, relatează că această companie nu intenționează să se conformeze și „își va transmite preocupările guvernului de la New Delhi”.

India nu este singura țară care a înăsprit regulile privind verificarea dispozitivelor.

În august anul curent, Rusia a ordonat ca toate telefoanele și tabletele vândute în țară să aibă preinstalată cu aplicația de mesagerie MAX, susținută de stat, ceea ce a stârnit îngrijorări similare legate de confidențialitate și supraveghere.