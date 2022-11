Ce fac oamenii din Naslavcea, la o zi după ce o rachetă rusească le-a avariat casele | Noi incidente similare sunt posibile oricând

Alarmele aeriene au sunat din nou, marți, în Republica Moldova.

Sursa foto: Antena 3 CNN

S-a întâmplat în regiunea Cernăuți, la o zi după incidentul de la Naslavcea, unde o rachetă rusească interceptată de apărarea antiaeriană din Ucraina a căzut pe teritoriul moldovenesc și a avariat casele localnicilor.

Racheta se îndrepta spre un baraj hidroenergetic de pe teritoriul ucrainean înainte de a fi doborâtă.

Oamenii din localitate admit că trăiesc cu frică, dar refuză să ia în calcul să-și părăsească locuințele, deși se află la mică distanță de frontiera cu Ucraina și riscul unor noi incidente similare se menține ridicat.

"Băiatul meu era la școală (când a căzut racheta). S-au speriat și au fugit toți afară. Azi nici nu s-a dus la școala. Are oleacă de stres și se teme. Nu (am de gând să plec). E casa în care trăiesc, în care locuiesc. Nu am de gând să mă duc de aici, că nu se știe unde o să fie liniște mânie, poimâine", a declarat o femeie din Naslavcea corespondentului Antena 3 CNN.

Radu Tudor: "Războiul se apropie de frontierele României"

Suntem în etapa în care războiul se apropie de frontierele noastre. Acum două săptămâni, o rachetă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova fără niciun avertisment din partea Rusiei.

Acum, avem o rachetă care cade pe teritoriul Republicii Moldova. Am avut luptele din Insula Șerpilor, la 40 de mile marine (cca 70 de kilometri n.r.) de teritoriul României.

Avem în continuare zona vestică a bazinului Mării Negre puternic destabilizată de atacurile rușilor. Este o perioadă îngrijorătoare.

Retragerea rușilor din acordul cerealier generează creșterea prețului grâului la bursele de mărfuri și îngrijorări privind criza alimentară.

Evident că lucrurile nu merg în direcția bună câtă vreme Rusia destabilizează și alte țări, pe lângă Ucraina.

Sunt semnale de alarmă care arată că flancul estic al NATO trebuie supravegheat permanent și, cel puțin din perspectiva României, țară aflată în proximitatea acestui conflict, trebuie să avem o alertă extrem de ridicată în perioada următoare", a spus comentat Radu Tudor la Antena 3 CNN.

El a estimat că vor urma și alte incidente similare celui semnalat luni în Republica Moldova.