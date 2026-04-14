Oana Ţoiu a discutat cu ministrul de externe al Pakistanului despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz: "Putem contribui şi noi la soluţii"

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut, marţi, o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul şi ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, context în care s-a discutat despre negocierile de la Islamabad şi perspectivele de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, notează Agerpres.

„România este afectată de conflictele din Orientul Mijlociu pentru că securitatea globală, preţurile crescute din piaţa de energie şi accesul limitat la fertilizatori se simt şi aici”, a scris şefa diplomaţiei române pe pagina sa de Facebook.

În cadrul convorbirii telefonice, aceasta i-a mulţumit ministrului Ishaq Dar pentru eforturile de mediere ale Pakistanului.

„Alături de partenerii regionali, aceste demersuri au fost esenţiale pentru obţinerea acordului de încetare a focului şi pentru evitarea unei escaladări militare periculoase în regiune.

Discuţia a reflectat speranţă, dar şi un optimism moderat, acordul de încetare a focului este fragil şi, în aceste zile, este prioritar ca SUA şi Republica Islamică Iran să continue discuţiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul naval, fără blocaje şi restabilirea regimului de navigaţie liberă aşa cum era anterior conflictului”, a precizat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe a menţionat că, în coordonare cu partenerii internaţionali, România va continua să îndemne la dezescaladare şi dialog.

„Ştim cu toţii că nu sunt probleme care pot fi rezolvate direct de aici, dar putem contribui şi noi, la nivel diplomatic, la soluţii, împreună cu partenerii europeni, în coaliţia iniţiată de UK pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz din care facem parte, la ONU şi în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, unde România a primit susţinerea celorlalte ţări pentru rolul de viceguvernator”, a spus Oana Țoiu.

De asemenea, cei doi miniştri au agreat să continue, într-o întâlnire viitoare, dialogul pentru dezvoltarea cooperării bilaterale, în special creşterea schimburilor comerciale, care acum sunt de aproximativ 150 de milioane de dolari.

„Semnarea în martie, în acest an, a memorandumului de înţelegere pentru colaborarea între Portul Constanţa şi Portul Karachi este un pas concret care semnalează prioritatea comună a ţărilor noastre pentru rute comerciale maritime care să contribuie la creşterea economiilor noastre”, a punctat ministra Oana Ţoiu.