Oana Țoiu anunță că teritoriul Casei Iorga din orașul albanez Saranda va reveni la România

1 minut de citit Publicat la 17:59 12 Mai 2026 Modificat la 17:59 12 Mai 2026

Oana Ţoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

Ministra de externe, Oana Țoiu, a declarat, luni, că a deblocat, împreună cu șeful diplomației albaneze, Ferit Hoxha, returnarea către statul român a Casei Iorga din Saranda.

„Am convenit, împreună, pe o foaie de parcurs pentru rezolvarea, fără alte amânări, a dosarului «Casa Iorga», imobil donat de regele Albaniei lui Nicolae Iorga și pentru care există hotărâri judecătorești definitive de aproape două decenii care recunosc dreptul de proprietate al statului român”, a declarat Țoiu.

Ea a amintit că în 1932, regele Ahmed Zogu al Albaniei i-a dăruit lui Nicolae Iorga un teren pe malul Mării Ionice, la Saranda, drept mulțumire pentru cartea în care istoricul român scrisese, primul, istoria poporului albanez.

Este vorba de un teren pe care Nicolae Iorga l-a donat doi ani mai târziu statului român și pe care s-a ridicat Institutul Român din Albania. Naționalizată sub comunism și vândută unui privat în 1992, Casa Iorga este, prin hotărâri judecătorești albaneze definitive din 2007, proprietatea statului român, dar așteaptă de aproape 20 de ani să fie efectiv retrocedată.

„Acum am făcut pași concreți și avem o perspectivă clară de soluționare”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a adăugat își dorește închiderea dosarului Casei Iorga de la Saranda, având în vedere că reprezintă „una dintre cele mai frumoase istorii de prietenie între două popoare”.

Șefa diplomației române a afirmat că împreună cu omologul albanez a mai discutat, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Externe și a ministerialei informale UE - Balcanii de Vest, și despre conectivitatea regională, inclusiv Coridorul VIII, despre sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Albaniei, și despre teme comune prin Inițiativa Central Europeană a cărei președinție o deține România și prin Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), a cărui președinție o va prelua România din iulie.

„Am vorbit și despre rolul comunității albaneze din România, una dintre cele 19 minorități naționale recunoscute, ca punte vie între cele două țări”, a mai declarat Oana Țoiu.

Institutul Român de la Saranda a funcționat între anii 1937-1940, până la ocuparea Albaniei de către Italia, apoi între anii 1942 și 1944.