Oana Ţoiu participă la reuniunea Gymnich, în Irlanda. Ajutorul pentru Ucraina şi războiul din Iran, printre subiectele de discuție

Oana Ţoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

O reuniune informală a miniştrilor de externe ai Uniunii Europene (UE) în format Gymnich are loc în zilele de 1 şi 2 septembrie 2026, la Wicklow, în Irlanda, în organizarea preşedinţiei rotative irlandeze a Uniunii, conform Agerpres. Șefa diplomației române, Oana Ţoiu, va fi prezentă la reuniunea Gymnich, iar la discuţii au fost invitaţi să se alăture şi omologii din Canada, Elveţia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie şi Ucraina, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Reuniunea informală din Irlanda va fi găzduită de ministrul irlandez al afacerilor externe şi comerţului, Helen McEntee TD, în cooperare cu Înalta Reprezentantă pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, se menţionează pe site-ul cyprus-presidency.consilium.europa.eu/.

"Prima sesiune va aborda răspunsul UE la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei şi escaladarea conflictului, cu accent pe extinderea incidentelor de securitate din Marea Neagră şi impactul asupra exporturilor de grâne şi securităţii globale alimentare, sprijinul pentru Ucraina şi măsuri de limitare a capacităţii Rusiei de a continua războiul de agresiune.

A doua sesiune se va axa pe îmbunătăţirea acţiunii UE pe dimensiunea de Politică externă şi de securitate comună/PESC, inclusiv pe consolidarea eficienţei, reforma cadrului instituţional, metode de lucru şi procese decizionale. De asemenea, vor fi abordate priorităţile UE la Adunarea Generală a ONU 81, în special sprijinul pentru reforma ONU şi multilateralism", a precizat MAE.

Cea de-a treia sesiune va fi dedicată situaţiei din Orientul Mijlociu şi evoluţiilor pe palierele libertăţii de navigaţie, sprijinului pentru Liban, implementării Planului de pace din Gaza şi deteriorării situaţiei din Cisiordania.

Anterioara reuniune a miniştrilor de externe ai UE în format Gymnich s-a desfăşurat în 27 - 28 mai 2026, la Limassol, în Cipru. Agenda reuniunii informale s-a concentrat pe două teme principale: evoluţiile din Orientul Mijlociu şi războiul din Ucraina.

În cadrul reuniunii informale, ministrul de externe al Ciprului, Constantinos Kombos, a reafirmat necesitatea consolidării rolului UE de actor geopolitic credibil, potrivit cyprus-presidency.consilium.europa.eu/.

În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu, discuţia a vizat impactul evoluţiilor de atunci asupra securităţii maritime, importanţa respectării dreptului internaţional şi a libertăţii de navigaţie, precum şi necesitatea consolidării rezilienţei lanţurilor de aprovizionare.

Miniştrii de externe ai UE au avut discuţii cu privire la războiul din Ucraina şi la poziţionarea strategică a Uniunii, inclusiv cu privire la calea de urmat pentru a menţine dinamica sprijinului acordat Ucrainei.

Reuniunea informală a miniştrilor de externe ai UE, cunoscută sub numele de "Gymnich", după numele locului în care a avut loc, pentru prima dată, o astfel de reuniune, în 1974, în Germania, se desfăşoară bianual şi este găzduită de statul care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Este prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, conform mae.ro/.

Cu acest prilej, sunt discutate subiecte importante de pe agenda internaţională şi de interes pentru UE, a căror listă este stabilită de Înaltul Reprezentant, în consultare cu statul gazdă. Spre deosebire de reuniunile formale sau informale ale Consiliului Afaceri Externe al UE, la discuţiile în format Gymnich nu se adoptă concluzii şi nici alte documente.