Oficialul rus care a indicat că Ucraina nu va mai exista peste doi ani, mesaj pentru liderii europeni de la Kiev

Dmitri Medvedev a scris pe Twitter următorul text, adresat lui Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi. Aceștia, împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, au purtat discuții în capitala ucraineană cu Volodimir Zelenski, după ce au vizitat în prealabil orașul Irpin, recuperat din mâinile rușilor.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking