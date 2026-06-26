Omega, Tissot și Breguet, copiate pe ecranele Samsung. Swatch cere despăgubiri de 170 de milioane de dolari la tribunal

2 minute de citit Publicat la 23:45 26 Iun 2026 Modificat la 23:45 26 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Swatch cere 170 de milioane de dolari de la Samsung în fața Înaltei Curți din Londra, acuzând grupul tehnologic că a permis copierea digitală a unor ceasuri de lux din portofoliul său – Omega, Tissot și Breguet – pe ecranele smartwatch-urilor. Samsung a fost deja găsit vinovat în 2022. Acum se stabilește cât plătește. Avocații companiei spun că suma cerută e „desprinsă de realitate” și că veniturile totale generate de aplicațiile incriminate au fost de puțin peste 1.000 de dolari, scrie Financial Times.

Procesul se judecă la Londra și vizează 26 de aplicații cu cadrane digitale care, potrivit Swatch, reproduceau fidel aspectul unor branduri de prestigiu din portofoliul său: Omega, Tissot și Breguet.

Suma cerută de Swatch a fost calificată drept „extraordinară” și „desprinsă de realitate” de avocații Samsung, care o contestă.

Cum a ajuns cazul în instanță

Procesul reprezintă punctul culminant al unui conflict global de lungă durată în domeniul mărcilor comerciale. Samsung a fost deja găsit vinovat de încălcarea drepturilor de autor de Înalta Curte din Londra în 2022 și a pierdut ulterior și apelul.

Deși aplicațiile fuseseră create de dezvoltatori terți, Samsung a fost considerat responsabil în parte, întrucât controla procesul de aprobare a aplicațiilor și își comercializa smartwatch-urile tocmai punând în valoare cadranele atractive.

Acum, Înalta Curte stabilește cuantumul despăgubirilor. Miza depășește Marea Britanie: judecătorul de la Londra are competența de a stabili daune valabile pe tot teritoriul Uniunii Europene, deoarece Swatch a intentat procesul înainte de încheierea perioadei de tranziție post-Brexit, în 2020. Proceduri similare au fost deschise și în Statele Unite, dar sunt suspendate până la soluționarea cazului din Anglia.

Ce pretinde Swatch

Swatch susține că aplicațiile – descărcate de aproximativ 160.000 de ori în Marea Britanie și UE – ofereau copii ieftine ale cadranelor sale exclusive și cere 170 de milioane de dolari pentru încălcările drepturilor de proprietate intelectuală comise între octombrie 2015 și februarie 2019.

Sylvain Dolla, directorul executiv al Tissot, a declarat într-o mărturie scrisă că Swatch are o politică fermă de a nu licenția brandurile sale către terți – „cu siguranță nu către alte companii de ceasuri și cu atât mai puțin către producători de smartwatch-uri”.

Deși există „potențialul de a vinde milioane” de produse co-branded, a adăugat Dolla, asocierea brandurilor de lux cu smartwatch-uri de consum ar „ucide valoarea ceasului elvețian de fină calitate”.

Avocatul Daniel Selmi, care reprezintă Swatch, a subliniat că procesul vizează „însușirea la scară largă” a unor mărci comerciale „valoroase și atent protejate”. „Samsung a încercat în mod repetat să minimizeze amploarea și gravitatea încălcărilor, banalizând nivelul adevăratei compensații”, a spus el.

Ce răspunde Samsung

Apărarea Samsung demontează însă cifrele. Daniel Alexander, avocatul companiei, a susținut că cererea „extravagantă” a Swatch se bazează pe o abordare „fundamental greșită”, care „nu are nicio legătură cu prejudiciul real suferit”.

Aplicațiile „nu aveau nicio vizibilitate, nu au fost folosite de Samsung în nicio campanie de marketing și Samsung nu și-a dorit să fie acolo”, a spus el. „Au fost retrase imediat ce problema a fost semnalată”.

Alexander a precizat că aproape toate aplicațiile care au încălcat drepturile de autor erau gratuite, iar veniturile totale din descărcări pe toată perioada au fost de puțin peste 1.000 de dolari – din care 300 de dolari reveneau Samsung, restul dezvoltatorilor.

„Swatch nu a suferit niciun prejudiciu, iar beneficiul pentru Samsung a fost neglijabil”, a spus avocatul. „Indiferent cum privești situația, daunele sunt minuscule”.

Pledoariile finale urmează să fie prezentate vineri, iar judecătorul Marcus Smith urmează să pronunțe sentința la o dată ulterioară.