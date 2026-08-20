Operațiunea secretă prin care armata SUA a reușit deblocarea parțială a Strâmtorii Ormuz. Cum au fost „orbiți” iranienii

Militar american aflat la bordul unei nave militare a SUA urmărește o navă comercială în zona Strâmtorii Ormuz. Foto: Getty Images

SUA desfășoară în aceste zile o operațiune „discretă” de asigurare a unui coridor de transport maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Prin acest coridor sunt transportate zilnic milioane de barili de petrol în fiecare zi, ceea ce poate fi considerat un succes, în actualele condiții ale războiului din Iran, au declarat, sub anonimat, doi oficiali ai administrației de la Washington pentru Axios.

În cadrul acestei operațiuni - aflată deja în plină desfășurare de câteva săptămâni - un număr estimat de 15-20 de tancuri petroliere au putut trece prin Strâmtoarea Ormuz, printr-un canal sudic, de-a lungul coastei Omanului.

Astfel, în prezent sunt transportați în jur de 10 milioane de barili de petrol pe zi - aproape jumătate față de volumul transportat înaintea declanșării crizei din Golf.

Conform surselor citate de Axios, operațiunea condusă de SUA a atenuat una din cele mai profunde crize provocate de războiul declanșat de Statele Unite în Iran: blocarea strâmtorii Ormuz și perturbarea gravă a comerțului mondial de țiței, ceea ce a dus la creșterea prețului barilului de petrol pe piața globală.

Oficial SUA: „Controlăm culoarul sudic al Strâmtorii Ormuz de două luni deja”

Operațiunea SUA nu se rezumă la simpla escortare a navelor comerciale aflate în tranzit prin strâmtoare. Marina SUA ajută practic petrolierele goale să prin Ormuz intre în Golful Persic din Marea Arabiei, unde sunt apoi încărcate cu petrol la porturile din regiune și apoi sunt lăsate să iasă prin strâmtoare.

„Controlăm culoarul sudic al Strâmtorii Ormuz de două luni deja. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran ne pot da bătăi de cap, dar ei nu controlează strâmtoarea. Noi o facem”, a spus unul dintre oficialii americani citați de Axios.

Grupul de lucru care supraveghează operațiunea din Ormuz este condus de la sediul Armatei SUA din Fort Bragg, Carolina de Nord.

Echipa de lucru colaborează cu partenerii regionali din Golful Persic și creează o listă zilnică cu navele care ies din Golf prin Strâmtoarea Ormuz și intră în Marea Arabiei. De asemenea, e creată și o listă cu petroliere închiriate și goale care călătoresc din Marea Arabiei, prin strâmtoare, până în porturile țărilor din Golf pentru a fi încărcate cu țiței.

În fiecare seară, navele sunt programate să se deplaseze într-un singur șir mare de ieșire într-un anumit interval de timp și într-un șir mare de intrare într-un alt interval de timp.

Navele tranzitează apoi prin canalul sudic pe baza indicațiilor militare americane.

Concomitent, aviația militară a SUA oferă protecție aeriană împotriva rachetelor de croazieră sau a dronelor iraniene care ar putea ținti navele comerciale aflate în strâmtoare.

Iranienii atacă „orbește” navele din strâmtoare, deoarece nu mai dispun de radare ori senzori

SUA a declanșat în urmă cu două săptămâni o campanie militară care a vizat direct sistemele radar și de supraveghere maritimă ale Iranului.

Teheranul dispune acum de mijloace limitate de monitorizare a strâmtorii: câteva radare și „observatorii umani” aflați pe bărcile rapide ale Gardienilor Revoluției. Pentru că nu mai dispun de senzori ori radare performante, iranienii lansează acum „în orb” drone și rachete de croazieră în direcția probabilă în care se deplasează navele.

Unele nave care au trecut prin Ormuz au fost lovite de atacurile iraniene, dar multe altele au fost oprite de armata SUA. De exemplu, la începutul acestei săptămâni, forțele americane au doborât opt drone iraniene și două rachete de croazieră, a spus unul dintre oficialii americani.

Şase nave care transportau mărfuri au traversat strâmtoarea marţi, conform datelor Kpler disponibile la ora 02:58 GMT, în scădere faţă de cele nouă înregistrate cu o zi înainte şi sub media zilnică de 11 nave calculată pe ultimele 10 zile.