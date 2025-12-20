“Oportunitate de aur pentru arestarea fraților Tate”. Premierul Keir Starmer este presat să obțină extrădarea celor doi

Andrew Tate şi fratele său, Tristan, se confruntă cu multiple acuzaţii în Regatul Unit. Sursa foto: Agerpres

Premierului Keir Starmer i se cere să obțină extrădarea fraților Tate în Marea Britanie. Solicitările din Parlamentul de la Londra vin în contextul în care Andrew Tate urma să participe sâmbătă la o gală de box în Dubai, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Andrew Tate şi fratele său, Tristan, se confruntă cu multiple acuzaţii în Regatul Unit, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane şi proxenetism. Poliţia din Bedfordshire a obţinut un mandat european de arestare împotriva lor, dar a convenit să permită finalizarea mai întâi a unor proceduri judiciare separate în România împotriva lor pentru viol şi trafic de persoane.

Emily Darlington, deputată laburistă, care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a calificat la rândul ei drept "un afront la adresa justiţiei faptul că fraţilor Tate li se permite să cutreiere liber lumea, în timp ce presupusele lor victime nici măcar nu pot intra pe reţelele de socializare de teama de a fi hărţuite şi de a le fi expuse locaţiile".

Matt Jury, de la McCue Jury and Partners, ce reprezintă patru femei care au intentat un proces civil împotriva lui Tate, l-a îndemnat de asemenea pe Starmer să ia măsuri, atenţionând că "guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai şi a-l aduce în sfârşit în faţa instanţei în Regatul Unit".

"Dacă vrei să-i înveţi pe băieţi despre pericolele misoginismului, începe prin a le arăta că există consecinţe", a adăugat acesta, în contextul în care guvernul britanic a anunţat recent un program de instruire pentru profesori pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri, în cadrul unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor.



Frații Tate s-au trezit cu banii confiscați în Marea Britanie

Peste 1 milion de lire sterline, confiscate din conturi bancare din Devon de la Andrew și Tristan Tate, vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, a anunțat poliția.

Decizia vine în urma unei hotărâri judecătorești din decembrie 2024, care a stabilit că cei doi frați nu au plătit taxe pentru venituri de 21 de milioane de lire sterline obținute din afacerea lor online și că au spălat bani prin conturi bancare din Devon. Westminster Magistrates’ Court a decis că Poliția din Devon și Cornwall poate confisca peste 2,9 milioane de lire sterline sub formă de bani și active, inclusiv criptomonede.

Un purtător de cuvânt al instituției a precizat acum că 1 milion de lire, alocat pentru proiecte locale, va fi folosit pentru a „combate violența împotriva femeilor și fetelor”.