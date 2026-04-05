“Opriți nebunia lui Trump! Vrea să transforme Orientul Mijlociu într-o minge de foc”. Apelul lansat de un laureat Nobel

Fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Trump a acordat Iranului termen până luni pentru a încheia un acord. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi fostul director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed el-Baradei, a avertizat într-un mesaj scris pe X că Donald Trump trebuie oprit de comunitatea internațională pentru a nu transforma Orientul Mijlociu “într-o minge de foc”.

“Către guvernele din Golf: încă o dată, vă rog, faceţi tot ce vă stă în putinţă înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris el-Baradei pe X în limba arabă.

Într-o altă postare în limba engleză pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Trump a acordat Iranului termen până luni pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz, sub ameninţarea de a “dezlănţui iadul”.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat el-Baradei, apelând la Naţiunile Unite, la guvernele chinez şi rus, la Consiliul European şi la preşedintele francez Emmanuel Macron.

Amintim că armata SUA i-a prezentat președintelui Donald Trump, săptămâna trecută, un plan de confiscare a peste 450 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit din Iran, într-o acţiune de tip comando, care nu s-a mai încercat până acum în război, notează Washington Post.

Pe de altă parte, Trump a reamintit, sâmbătă, că au mai rămas 48 de ore până la termenul-limită impus Iranului pentru obţinerea unui acord şi deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Vă amintiţi când i-am dat Iranului zece zile să AJUNGĂ LA UN ACORD sau să DESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ. Timpul se scurge – 48 de ore înainte ca iadul să se dezlănțuie asupra lor”, a scris el pe Truth Social.