Orașul european care va găzdui noua Autoritate Vamală a UE. A concurat și Bucureștiul, dar a pierdut. "UE rămâne un club vest european"

3 minute de citit Publicat la 17:31 25 Mar 2026 Modificat la 17:31 25 Mar 2026

Poarta Parisului din orașul francez Lille. Liile va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Foto: Getty Images

Orașul francez Lille a învins miercuri alte opt orașe europene în cursa găzduirea noii Autorități Vamale a Uniunii Europene, EUCA, scrie Politico.

În confruntarea directă, Lille a învins capitala italiană, Roma, în cea de-a treia rundă a unui tur de scrutin extrem de disputat.

Guvernele și parlamentarii UE și-au direcționat susținerea către cele două orașe, înaintea înfruntării finale.

Atât Parlamentul European cât şi Consiliul UE au selectat fiecare ca finaliste Lille şi Roma, fără a se fi coordonat în acest sens.

A fost apoi nevoie de trei tururi de scrutin pentru a stabili câștigătorul.

În cele din urmă, Lille a învins cu 36 de voturi, față de cele 18 obținute de Roma, după cum a anunțat președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene.

„Doi finaliști excelenți. Lille avea un ușor avans și a reușit să-l mențină până la linia de sosire”, a declarat fostul comisar european pentru comerț Pascal Lamy, ambasadorul candidaturii orașului din nordul Franței.

Politico notează că în cursă s-au mai înscris orașele București, Liège, Málaga, Porto, Haga, Varșovia și Zagreb.

Ce este și cum funcționează noua Autoritate Vamală a UE, EUCA

Formată din aproximativ 250 de funcționari UE bine plătiți, EUCA va coordona supravegherea importurilor în blocul comunitar, având competența de a bloca o gamă largă de produse, de la jucării din plastic suspecte la produse cosmetice neconforme și substanțe ilegale.

Agenția va urmări simplificarea procedurilor vamale, îmbunătățirea securității comerțului online pentru cetățenii celor 27 de state membre ale UE şi punerea la dispoziția autorităților naționale din aceste țări a unor instrumente armonizate şi simplificate.

În cadrul unei reforme vamale mai ample care va fi finalizată joi, UE va înființa, de asemenea, un organism IT central pentru a ajuta la gestionarea avalanșei de colete livrate de platformele de comerț electronic.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis pe Twitter felicitările sale către Lille, numind victoria „rodul unei mobilizări colective extraordinare”.

„A fost aleasă o metropolă deschisă și complet europeană, o sursă de mândrie pentru Franța. Vom profita de ocazie pentru a moderniza uniunea vamală și a consolida încrederea în piața internă a Uniunii Europene”, a declarat Macron.

Cum a învins Lille în cursa pentru găzduirea EUCA

Lille și-a lansat candidatura pentru EUCA în noiembrie anul trecut, invitând oficiali din întreg blocul comunitar să viziteze clădirea modernă destinată să găzduiască agenția.

Oaspeții au putut vedea școala internațională pentru copiii funcționarilor EUCA și au fost tratați cu delicatese locale.

Candidatura Romei a fost mai puțin atractivă, potrivit Politico.

În favoarea Romei au votat reprezentanții Partidului Popular European, PPE, de centru-dreapta, într-o încercare de a împiedica Lille să câștige direct în faza grupelor, potrivit spuselor a doi oficiali.

Politico notează că PPE a avut un alt candidat favorit, Varșovia, pe care nu a reușit să îl califice în runda finală.

Politico: Votul pentru EUCA arată că UE rămâne un club vest-european

Candidații din țări mai îndepărtate, precum Croația, care a concurat cu capitala Zagreb, nu au avut noroc.

Votul a cimentat impresia că, în ciuda admiterii de noi țări est-europene în ultimele decenii, UE rămâne în mare măsură un club vest-european, subliniază Politico.

Croația, care a aderat la bloc în 2013, nu găzduiește nicio instituție a UE, amintește publicația citată.

„Europa ar trebui să țină cont de faptul că centrul său nu se reduce la 300 de kilometri între Amsterdam, Frankfurt și Lille”, a declarat europarlamentarul olandez Dirk Gotink, negociatorul principal al Parlamentului European în competiția pentru gazda EUCA.

„Europa se întinde, de fapt, pe mii de kilometri lungime și este important ca și alte regiuni și zone de pe continent să se simtă conectate și reprezentate. Chiar mai important este ca acestea să contribuie cu expertiza și capacitatea lor la a face Europa mai puternică”, a adăugat el.

În cele din urmă, cursa pentru găzduirea Autorității Vamale a UE a însemnat o nouă rundă a unui duel franco-italian de durată, conchide Politico, remarcând că premierul Giorgia Meloni și președintele Emmanuel Macron, cunoscuți pentru că intră frecvent în dispute, de astă dată nu s-au certat public pe tema orașului care va găzdui EUCA.