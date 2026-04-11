Orban acuză opoziția că „nu se va opri de la nimic pentru a prelua puterea”. Magyar: Fidesz orchestrează o fraudă electorală

Viktor Orban și Peter Magyar. sursa foto: Getty

Viktor Orban și rivalul său, Peter Magyar, și-au aruncat reciproc, vineri, acuzații de colaborare cu servicii de informații străine, cu doar două zile înainte de un scrutin care ar putea încheia cei 16 ani de putere ai premierului ungar. Votul de duminică este urmărit cu aceeași atenție la Bruxelles, Moscova și Washington ca și la Budapesta, scrie The Guardian.

Viktor Orban și rivalul său de centru-dreapta, Peter Magyar, și-au aruncat reciproc acuzații că ar fi recurs la sprijin extern, într-un scrutin cu miză uriașă care, potrivit sondajelor, ar putea marca sfârșitul celor 16 ani de putere ai premierului naționalist ungar.

În timp ce campaniile celor doi lideri intrau în linie dreaptă înaintea votului de weekend – urmărit cu aceeași atenție la Bruxelles, Moscova și Washington ca și la Budapesta – Orban a scris vineri pe rețelele sociale că adversarul său „nu se va opri de la nimic pentru a prelua puterea”.

Premierul a afirmat că Magyar și partidul său, Tisza, care deține potrivit majorității sondajelor un avans confortabil, de două cifre, față de Fidesz, formațiunea de extremă-dreapta a lui Orban, ar „conspira” cu servicii de informații străine și ar amenința cu violențe simpatizanții partidului de guvernământ.

„Este o tentativă organizată de a folosi haosul, presiunea și defăimarea internațională pentru a pune sub semnul întrebării decizia poporului maghiar”, a precizat Orban, adăugând că Ungaria are nevoie de „unitate și securitate”, iar o schimbare ar „pune în pericol tot ce am construit împreună”.

Magyar – un fost fidel al Fidesz care s-a desprins de partid în urmă cu doi ani, acuzându-l de corupție și propagandă – a replicat spunând că Orban va fi „înlăturat chiar de oamenii pe care i-a abandonat și i-a trădat: milioane de unguri”.

„Frauda electorală organizată de luni de zile de Fidesz, împreună cu actele penale, operațiunile de intelligence, dezinformarea și știrile false, nu pot schimba faptul că Tisza va câștiga acest scrutin”, a scris Magyar pe rețelele sociale.

El și-a îndemnat susținătorii „să nu cadă în capcana provocărilor” și a spus că Orban – al cărui proiect de transformare a Ungariei într-o „democrație iliberală” autoasumată a inspirat lideri de extremă-dreapta și a dus la ciocniri dure cu UE – trebuie „să accepte cu demnitate verdictul poporului maghiar”.

Premierul populist, în vârstă de 62 de ani, este cel mai apropiat lider de Moscova din UE, iar recentele acuzații privind ingerința Rusiei în scrutin, alături de dezvăluirile potrivit cărora miniștri ai lui Orban ar fi transmis Moscovei informații confidențiale din UE, au stârnit indignare în tot blocul comunitar.

La rândul lor, purtătorii de cuvânt ai guvernului au încercat să prezinte seria de scurgeri de informații care au scos la iveală legăturile strânse ale Budapestei cu Moscova – inclusiv transcrierea unei conversații dintre Orban și președintele rus Vladimir Putin – drept dovezi ale unei ingerințe externe.

Deși sondajele îl plasează pe Magyar în față, observatorii avertizează că sistemul electoral este complicat, iar circumscripțiile au fost redesenate în favoarea Fidesz. Potrivit unor calcule, Tisza ar avea nevoie de un avans de șase puncte în votul național doar pentru a-și asigura majoritatea în parlament.

Ambii candidați au organizat vineri mitinguri. Susținătorii lui Magyar adunați la Hatvan, la circa 60 de kilometri est de Budapesta, au spus că speră mai presus de orice la o schimbare după o eră Orban marcată de clientelism și corupție la cote înalte și de o economie în stagnare.

„Sper din tot sufletul că va fi o schimbare în Ungaria, fiindcă avem mare nevoie”, a spus Xenia, care a cerut să nu fie identificată complet, una dintre cele câteva sute de persoane dintr-o mulțime entuziastă. „După 16 ani, există (în sfârșit) o speranță, cel puțin pentru moment”.

Întrebată despre Magyar, ea a adăugat: „Am încercat să schimbăm regimul acum patru ani, dar candidatul nu a fost destul de puternic. Magyar poate atrage mult mai mulți oameni în jurul lui. Nu știu dacă va ieși sau nu, dar este prima șansă reală de a schimba ceva și ar fi o prostie să nu încercăm”.

Un alt susținător al lui Magyar, Levente Kohari, a spus că este frustrat în special de starea economiei ungare și de acuzațiile privind folosirea abuzivă a banilor publici.

„Nu vreau să plătesc taxe către… un stat în care banii mei din impozite se duc pe apa sâmbetei”, a spus el.

Kohari a adăugat că speră ca liderul opoziției, în vârstă de 45 de ani, să adopte o platformă mai favorabilă mediului de afaceri, care să sprijine tinerii antreprenori ca el, printr-o reglementare mai prietenoasă și printr-o valorificare mai bună a apartenenței la UE.

În paralel, circa 2.000 de susținători ai lui Orban s-au strâns la Debrecen, al doilea oraș al Ungariei și un bastion istoric al Fidesz, despre care se anticipează că va bascula spre Tisza duminică. Protestatari au scandat „Fidesz murdar” și „Rușii, acasă”.

„Nu am încredere în Magyar – de la o zi la alta s-a sucit și a înfipt cuțitul în spatele Fidesz”, a spus Attila Szoke, un taximetrist în vârstă de 55 de ani.

Cele patru guverne succesive ale lui Orban de după 2010 au erodat statul de drept în Ungaria, umplând instanțele cu judecători loiali lui și transformând până la 80% din presa ungară într-o mașină de propagandă pentru el și Fidesz.

Premierul s-a aflat de nenumărate ori în conflict cu Bruxellesul – care a suspendat fonduri europene de miliarde de euro – pe teme precum migrația, justiția, drepturile persoanelor LGBTQ+ și ajutorul pentru Ucraina, la care se adaugă sancțiunile împotriva Rusiei, pe care Orbán le-a blocat constant.

Sub Orban, Budapesta a devenit și principalul aliat din UE al lui Donald Trump, a cărui strategie de securitate națională urmărește să întărească forțele care destabilizează Uniunea Europeană. Vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a fost săptămâna aceasta în capitala ungară pentru a face campanie în favoarea lui Orbán.

În cursul nopții, președintele american a scris pe platforma sa Truth Social: „IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI-L PE VIKTOR ORBAN. Este un prieten adevărat, un luptător și un ÎNVINGĂTOR, și are susținerea mea totală și necondiționată. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”