Orban îl sfidează pe Trump: Ungaria încearcă să „ocolească” sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere din Rusia

Premierul Viktor Orban și președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a „ocoli” sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu la postul public de radio Kossuth, preluat de dpa, informează Agerpres.

Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că a discutat subiectul cu compania ungară MOL din sectorul petrolului şi gazelor.

SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina,

Măsurile anunțate miercuri de Donald Trump împotriva companiilor Rosneft și Lukoil reprezintă primele sancțiuni anti-Rusia ale actualei administrații americane, de la revenirea lui Donald Trump la putere, notează

Sancționarea celor mai mari două companii petroliere din Rusia semnalează o schimbare majoră în abordarea lui Trump față de războiul purtat de regimul lui Vladimir Putin în Ucraina, adaugă publicația citată.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că sancțiunile erau necesare „din cauza refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război fără sens” și pe seama faptului că Rosneft și Lukoil sunt responsabile de finanțarea „mașinii de război” a Rusiei.