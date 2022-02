Luare de ostatici într-un magazin din Amsterdam

Polițiștii au fost chemați pentru un jaf armat marți după-amiază, care a devenit apoi o luare de ostatici.

Ofițeri specialiști sunt la fața locului pentru a se ocupa de un individ înarmat și mai multe persoane au reușit să părăsească magazinul, a spus poliția.

Dar ofițerii au spus că sunt reticenți să dezvăluie detalii suplimentare din cauza problemelor de siguranță.

De asemenea, poliția le-a cerut oamenilor din zonă să nu mai distribuie imagini sau streamuri live pe rețelele de socializare, pentru siguranța celor care se află încă în interiorul clădirilor.

NOW - Hostage situation at an Apple Store in #Amsterdam.pic.twitter.com/JZDXEvPjVx