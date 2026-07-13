Pădurea Fontainebleau de lângă Paris arde de două zile: "Focarul nu este sub control și continuă să se răspândească”

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că incendiul „ar fi putut fi provocat intenționat”. FOTO: Hepta

Pădurea Fontainebleau, aflată la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Paris, este afectată de un incendiu de proporții, unul dintre cele mai grave din ultimii ani. Luni după-amiază, în cea de-a doua zi de la izbucnirea focului, flăcările mistuiseră deja aproximativ 1.200 de hectare, iar autoritățile mobilizaseră inclusiv mijloace aeriene pentru stingerea incendiului.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că incendiul „ar fi putut fi provocat intenționat”, după ce pompierii au identificat „aproximativ zece focare de origine” pe o distanță de circa un kilometru.

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Referitor la incendiul de pădure din Fontainebleau care a izbucnit duminică după-amiaza târziu, autoritățile au declarat că incendiul principal a ars 1.200 de hectare. Un al doilea incendiu a izbucnit luni, la 5 km de focarul principal și a ars deja aproximativ 100 de hectare.

Incendiul „nu este sub control, nu este ținut sub control” și continuă „să se răspândească”, a adăugat ministrul de Interne, potrivit Le Parisien.

Juliette Faivre, directoarea filialei Île-de-France Est a Oficiului Național al Pădurilor (ONF), a explicat pentru Le Monde faptul că regiunea se confruntă cu condiții excepțional de favorabile propagării incendiilor.

„Traversăm o perioadă de secetă extremă, iar o mare parte din vegetație, inclusiv ferigile, este deja complet uscată și îngălbenită. În mod normal, acest fenomen apare la sfârșitul verii, însă valurile succesive de căldură au accelerat procesul. Solul nisipos, care reține foarte puțină apă, cantitatea mare de ace de pin și prezența turbei creează condiții ideale pentru răspândirea rapidă a flăcărilor. Este suficientă o singură scânteie pentru ca incendiul să se extindă foarte repede”, a explicat aceasta.

Potrivit oficialului, un alt factor important este numărul mare de turiști care vizitează zona.

„Există o legătură clară între numărul de vizitatori și izbucnirea incendiilor, deoarece nouă din zece sunt provocate de activitatea umană. În ciuda interdicțiilor, oamenii continuă să campeze și să facă grătare în pădure, fără să conștientizeze riscul uriaș pe care îl reprezintă. Toate aceste elemente au creat o situație extrem de periculoasă”, a spus Faivre.

Incendiul a afectat deja două rezervații biologice: Rezervația Integrală Béorlots, unde ecosistemele au fost lăsate să evolueze natural de peste 150 de ani, și Rezervația Gestionată Haute-Borne. Aceste arii protejate adăpostesc păduri de stejari pufoși, fagi și pini, precum și zone de erică umedă și uscată.

„Pădurea Fontainebleau este inclusă în rețeaua Natura 2000 și găzduiește o biodiversitate excepțională. Din păcate, este inevitabil ca incendiul să provoace pierderi importante”, avertizează reprezentanta ONF.

Flăcările au ajuns și în zonele de erică din La Poulette și Vallée Chaude, habitate valoroase pentru numeroase specii protejate. Aici cuibăresc șoimi, silvii de Dartford, caprimulgi și ciocârlii de pădure. În zonă trăiesc, de asemenea, acvile șerpare, numeroase specii de reptile și o diversitate bogată de insecte.