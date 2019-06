Franța se confruntă cu un val de căldură cu temperaturi prognozate să depășească 40C în această săptămână - un potențial record pentru luna iunie, informează BBC.

Se așteaptă ca temperaturile să ajungă la 35 de grade sau mai mult luni și să urce mai departejoi și vineri.

Nordul țării - inclusiv Parisul - va fi cel mai grav afectat.

În oraș s-au instalat fântâni temporare, iar piscinele publice vor rămâne deschise ulterior ca parte a unui plan pentru căldura extremă.

De asemenea, apa va fi distribuită și un plan de îngrijire va fi pus în aplicare pentru persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, deoarece umiditatea ridicată va face ca 40 grade C să se simtă ca 47 de grade C în Capitală.

Franța, Germania, Elveția și Belgia sunt țările ale căror recorduri de temperaturi ar putea fi depășite în luna iunie.

Franțuzoaicele își apără decolteul

Într-un moment în care un val de căldură s-a abătut asupra Europei, franţuzoaicele au strâns rândurile pe Twitter şi au lansat campania #JeKiffeMonDécolleté pentru a-şi apăra dreptul de a purta decolteu, relatează AFP, citat de Agerpres.



În 18 iunie, @c3celineb a postat un mesaj şi o poză a tricoului său mulat cu decolteu: "Un tip care a trecut pe lângă mine tocmai mi-a spus că acesta este 'un decolteu de prostituată'", subliniind: "băiete, sânii mei şi cu mine te trimitem undeva".



Postarea lui Céline b - care are 440 de followeri per Twitter - a primit 4.700 de like-uri şi a fost redistribuit de peste 1.000 de ori. Câteva zile mai târziu, Zohra Bitan, prezentatoare la radio RMC, a iniţiat campania #JeKiffeMonDecollete' lansând apel femeilor să se ralieze şi să posteze imagini cu decolteul lor.



'Liberté, Egalité, Décolleté' a lansat ea sâmbătă fiind susţinută de mii de mesaje şi de poze.



Cu sânii vizibili sub tricourile mulate, maiouri sau în topuri, mii de tinere şi de femei de toate vârstele au răspuns la apel.



Chiar şi fostul ministru de dreapta Nadine Morano a postat o imagine cu decolteul său pudic - cu crucifix în mijloc - pentru a susţine mişcarea.



Lupta pentru decolteu este ultima tendinţă lansată pe Twitter de la apariţia mişcării #MeToo, în octombrie 2017, în urma dezvăluirilor implicându-l pe producătorul american Harvey Weinstein, urmată rapid în Franţa şi Canada de campania #BalanceTonPorc, împotriva hărţuirii în mediul profesional sau pe stradă