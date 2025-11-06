Parisul a renunțat definitiv la biletele clasice de metrou. Ce trebuie să știe localnicii și turiștii

1 minut de citit Publicat la 20:11 06 Noi 2025 Modificat la 20:11 06 Noi 2025

Parisul a renunțat definitiv la biletele clasice de metrou. Foto: Getty Images

Vânzarea tradiționalelor bilete din hârtie la Paris Metro a fost sistată, potrivit operatorului de transport parizian RATP.

Demersul face parte dintr-o tranziție mai amplă, care a durat mai mulți ani, către bilete electronice și noi variante printre care și permise de călătorie, scrie DPA, preluată de Agerpres.

Vânzarea oficială a biletelor de hârtie s-a încheiat oficial miercuri, ultimul pas în reducerea graduală a punctelor de vânzare pentru aceste bilete de unică folosință.

În urmă cu doi ani, ''Carnet de 10'', un pachet de 10 bilete de o singură călătorie, care putea fi cumpărat la un tarif redus, extrem de popular în rândul turiștilor, a fost desființat.

Persoanele care sunt în continuare în posesia unor astfel de bilete pe hârtie le mai pot folosi până anul viitor. După această dată, biletele de hârtie pot fi preschimbate.

Potrivit RATP, sistarea comercializării biletelor din hârtie, care au fost introduse odată cu deschiderea primei linii de metrou parizian în urmă cu 125 de ani, are drept obiectiv ''reducerea impactului climatic prin renunțarea la producția și reciclarea biletelor din hârtie''.

Demersul își propune de asemenea să eficientizeze traficul de pasageri, să îmbunătățească experiența pasagerilor și să faciliteze accesul la transportul public pentru fiecare tip de călător, potrivit operatorului.

La începutul perioadei de tranziție pentru sistarea biletelor de hârtie, RATP a estimat că peste 500 de milioane de bilete din hârtie au fost vândute în fiecare an, acestea ajungând într-un final la gunoi sau pe stradă.