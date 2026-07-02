Pariu de 400.000 de dolari pe Polymarket: Putin nu va mai fi președintele Rusiei până la sfârșitul anului

Pariul este în contradicție cu estimările pieței, întrucât participanții consideră că există doar o probabilitate de 12% ca Vladimir Putin să își piardă funcția. Foto: Profimedia Images

Un utilizator anonim a plasat un pariu de 400.000 de dolari pe platforma de pariuri cripto Polymarket, mizând că Vladimir Putin nu va mai fi președintele Rusiei la sfârșitul anului 2026. Pariul vine pe fondul atenției tot mai mari acordate posibilelor pariuri bazate pe informații privilegiate și mizelor pe evenimente geopolitice, precum războaiele, pe platformele online de predicții, scrie Forbes.

Pariul, relatat inițial de NBC News, a fost plasat de un cont anonim de pe Polymarket, cu numele de utilizator „ZnotluvuiSamez” și o fotografie de profil reprezentând steagul Ucrainei.

Utilizatorul a făcut mai multe pariuri legate de Rusia și Ucraina, însă cel mai mare este de 409.000 de dolari în contracte de tip „Da” la întrebarea: „Va fi Putin înlăturat din funcția de președinte al Rusiei până la 31 decembrie 2026?”. Dintre acestea, 50.000 de dolari au fost investiți în dimineața zilei de joi.

Pariul este în contradicție cu estimările pieței, întrucât participanții consideră că există doar o probabilitate de 12% ca Vladimir Putin să își piardă funcția de președinte, deși următoarele alegeri prezidențiale din Rusia sunt programate abia în 2030.

Potrivit NBC News, dacă pariul se va dovedi câștigător, utilizatorul anonim ar putea încasa până la 2,5 milioane de dolari.

Al doilea cel mai mare pariu al acestuia este unul de 61.000 de dolari, mizând că Ucraina va recuceri Crimeea până la sfârșitul acestui an, un scenariu căruia piața îi atribuie, de asemenea, doar o probabilitate de 12%.

Contul pare să fi fost creat pe Polymarket în luna aprilie a acestui an și este asociat cu un cont pe rețeaua X care nu conține nicio postare.

Luna trecută, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a lansat în consultare publică un proiect de reguli privind reglementarea piețelor online de predicții. Propunerea urmărește interzicerea pariurilor considerate contrare interesului public sau susceptibile de manipulare prin utilizarea informațiilor privilegiate. Măsura ar urma să afecteze pariurile legate de războaie, atacuri teroriste și asasinate. Regulile nu au fost încă adoptate și nu este clar dacă pariul privind Vladimir Putin ar intra sub incidența acestor restricții.

În aprilie, un militar american din cadrul Forțelor Speciale, implicat într-o operațiune de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, a fost acuzat că a folosit informații clasificate pentru a câștiga peste 400.000 de dolari pe Polymarket. Departamentul Justiției al SUA a anunțat că acesta este acuzat de utilizarea ilegală a unor informații guvernamentale confidențiale în scopul obținerii de foloase personale. Militarul a plasat 13 pariuri privind Nicolás Maduro și Venezuela la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, cu doar câteva zile înaintea operațiunii, obținând astfel câștiguri de aproximativ 409.881 de dolari.

Într-un alt caz, la sfârșitul lunii aprilie, platforma Kalshi a anunțat suspendarea conturilor a trei candidați politici care au pariat pe rezultatul propriilor alegeri.