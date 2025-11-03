Partidul naţionalist al lui Andrej Babis a format o majoritate cu alte două partide eurosceptice, în Cehia

1 minut de citit Publicat la 17:27 03 Noi 2025 Modificat la 17:27 03 Noi 2025

Partidul ceh care a câştigat alegerile după ce a promis măsuri anti-Ucraina s-a unit cu alte două formaţiuni eurosceptice. Foto: Hepta

Partidul naţionalist de dreapta al fostului premier ceh Andrej Babis, câştigător al alegerilor legislative din octombrie, a semnat, luni, un acord de coaliţie cu alte două partide eurosceptice, acord ce cuprinde şi programul de guvernare, conform Agerpres.

Partidul anti-sistem al lui Babis, ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi), a câştigat alegerile după o campanie electorală în care a promis oprirea ajutorului militar pentru Ucraina, combaterea inegalităţilor sociale şi s-a opus politicilor UE de încurajare a migraţiei extracomunitare şi de combatere a schimbărilor climatice.

Formaţiunea sa şi-a unit acum forţele cu partidul "Motoriştilor", formaţiune sceptică faţă de ideea schimbărilor climatice, şi cu partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD), un partid ostil faţă de UE şi NATO. Împreună, cele trei partide au 108 din cele 200 de mandate ale camerei inferioare a parlamentului.

Dacă preşedintele pro-european Petr Pavel va desemna un premier din rândul majorităţii nou formate, acest guvern îl va înlocui pe cel condus de liberalul Petr Fiala, care în mandatul său s-a concentrat pe ţinerea în frâu a deficitului bugetar şi pe susţinerea Ucrainei în războiul cu Rusia.

Ar putea conduce după modelul Viktor Orban

Un guvern condus direct sau din umbră de Andrej Babis este aşteptat să adopte o atitudine mai combativă faţă de Bruxelles, după modelul lui Viktor Orban în Ungaria sau al lui Robert Fico în Slovacia. Proiectul programului de guvernare consideră deja nesustenabil Pactul Verde al UE şi respinge adoptarea monedei euro.

Preşedintele Petr Pavel a declarat anterior că, înainte de a desemna un premier din rândul acestei coaliţii eurosceptice, va examina nominalizările pentru posturile de miniştri şi priorităţile executivului propus. Andrej Babis l-a asigurat că, deşi se opune continuării susţinerii militare a Ucrainei cu bani din bugetul ceh, nu va pune sub semnul întrebării ancorarea Republicii Cehe în structurile euroatlantice.

Andrej Babis doreşte să formeze noul guvern până la jumătate lunii decembrie, la timp pentru a adopta bugetul pe 2026 şi a participa la summitul UE de la final de an.