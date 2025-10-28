Viktor Orban pune la cale o alianţă anti-Ucraina din care să facă parte Ungaria, Cehia şi Slovacia. Ar fi un nou grup Vişegrad

2 minute de citit Publicat la 08:54 28 Oct 2025 Modificat la 08:54 28 Oct 2025

Viktor Orban pune la cale o alianţă anti-Ucraina din care să facă parte Ungaria, Cehia şi Slovacia / Sursă foto: Getty Images

Ungaria dorește să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Ucraina în cadrul UE, a declarat un consilier politic de top al premierului ungar Viktor Orban, pentru Politico.

Premierul maghiar speră să facă echipă cu Andrej Babis, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recentele alegeri parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico pentru a-și alinia pozițiile înaintea întâlnirilor liderilor UE, inclusiv organizarea de discuții premergătoare summitului, a declarat consilierul.

Deși o alianță politică solidă este încă departe de a se forma, formarea acesteia ar putea împiedica semnificativ eforturile UE de a sprijini Ucraina financiar și militar.

Ar fi un nou grup Vişegrad

„Cred că va veni — și va fi din ce în ce mai vizibil”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balazs Orban, când a fost întrebat despre potențialul unei alianțe sceptice cu Ucraina de a începe să acționeze ca un bloc în Consiliul European.

„A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a spus el despre așa-numitul grup Vișegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, într-o perioadă în care Partidul eurosceptic Lege și Justiție era la putere la Varșovia după 2015.

Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus atacul în calitate de cel mai mare membru al alianței, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum și frontiere externe puternice pentru UE și opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranților între țările membre.

Alianța Vișegrad 4 s-a destrămat după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Polonia susținând poziții agresive față de Moscova, iar Ungaria adoptând poziția opusă.

Cehia şi Slovacia vor un dialog cu Rusia

Fico și Babis, însă, au împărtășit opiniile liderului maghiar cu privire la Ucraina, solicitând dialog cu Moscova, mai degrabă decât presiuni economice. Babis a fost criticat pentru scepticismul său public în ceea ce privește susținerea unui ajutor european suplimentar pentru Kiev, actualul ministru de externe al Cehiei avertizând într-un interviu acordat POLITICO că Babiš va acționa ca „marionetă” a lui Orbán la masa Consiliului European.

Partidele tradiționale, precum Partidul Popular European de centru-dreapta, s-ar putea întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, distrugând majoritatea centristă care i-a susținut realegerea, a spus consilierul.

„Așadar, această reconstrucție a Vișegradului 4 este în desfășurare. Avem a treia cea mai mare facțiune parlamentară europeană. Avem o rețea de think tank-uri, care este răspândită aici [la Bruxelles] și are și o ramură transatlantică. Și căutăm parteneri, aliați pe fiecare subiect.”

Prim-ministrul maghiar, care a fost la putere în ultimii 15 ani, se confruntă cu o luptă pentru realegere anul viitor. Partidul Tisza al liderului opoziției, Péter Magyar, este în prezent mai popular decât partidul Fidesz al lui Orban.

Întrebat despre viitoarea campanie electorală, consilierul a spus că va fi „dură, ca întotdeauna”, dând vina pe Bruxelles pentru ceea ce a numit un „efort organizat și coordonat de a încerca să înlăture guvernul maghiar”, care a inclus „sprijinirea politică a opoziției”.

Guvernul maghiar blochează aderarea Ucrainei la UE

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, câtă vreme actualul guvern de la Budapesta rămâne la putere.

Szijjarto a mai precizat că Ungaria este singurul stat membru al UE care este împotriva lansării discuțiilor privind aderarea Ucrainei.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus ministrul ungar de Externe.