Partidul Tisza al lui Peter Magyar e pe cale să învingă detașat Fidesz-ul lui Viktor Orban. Se conturează o majoritate de două treimi

Peter Magyar și formațiunea sa, Tisza, ar urma să câștige alegerile parlamentare din 12 aprilie cu un scor mare, arată datele agenției Median. Foto: Getty Images

Partidul de opoziție Tisza ar urma să câștige alegerile legislative din Ungaria, de pe 12 aprilie, și să obțină o majoritate parlamentară de două treimi, arată datele agenției de sondaje Median, citată de Agerpres.

O astfel de majoritate va permite modificarea Constituției și a legilor-cheie necesare pentru deblocarea fondurilor UE.

Datele Median se bazează pe cele mai recente cinci sondaje de opinie, realizate la sfârșitul lunii februarie și în luna martie.

Se preconizează că Tisza va câștiga între 138 și 142 de locuri în Parlamentul de la Budapesta, care are 199 de membri.

Fidesz ar urma să obțină între 49 și 55 de mandate parlamentare, în timp ce formațiunea de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) ar putea câștiga cinci sau șase locuri.

Un partid are nevoie de 133 de mandate pentru majoritatea necesară modificării Constituției și a legilor esențiale.

Cea mai dificilă provocare pentru Viktor Orban, după 16 ani la putere

Prim-ministrul naționalist Viktor Orban și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării din ultimii 16 ani, în timp ce partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, conduce în sondajele independente, notează Reuters.

Fidesz și-a asigurat o majoritate de două treimi pe parcursul majorității mandatelor lui Orban, începând din 2010, și a folosit această putere pentru a impune o nouă Constituție și pentru a adopta sau modifica mai multe legi importante, inclusiv legea electorală.

Agenția Median, care are unul din cele mai bune dosare de prognoză precisă din Ungaria, a precizat că cele cinci sondaje ale sale s-au bazat pe consultarea a 5.000 de respondenți și au fost realizate de trei centre separate.

Median a prezis corect victoria zdrobitoare a lui Viktor Orban la alegerile din urmă cu patru ani, cu toate că a supraestimat ușor sprijinul pentru opoziție.

Fidesz invocă, la rândul său, sondaje care spun că formațiunea premierului Orban este pe cale să câștige scrutinul.

Oponenții avertizează însă că aceste consultări au fost realizate în principal de institute de cercetare a opiniei publice cu legături financiare sau personale cu partidul de guvernământ.

JD Vance s-a dus la Budapesta să-l sprijine pe Viktor Orban

Premierul maghiar a primit un sprijin public înainte de alegeri din partea administrației republicane din SUA.

Președintele Donald Trump l-a trimis pe vicepreședintele JD Vance la Budapesta, pentru a proba susținerea pentru Viktor Orban.

La un miting electoral din capitala ungară, Vance l-a sunat pe Trump și a pus telefonul pe speaker, pentru ca asistența să poată auzi mesajul președintelui SUA.

"Îmi place Ungaria, îmi place Viktor, am o relație foarte bună cu el. Nu uitați că i-a oprit pe cei care doreau să vă invadeze țara (...) A păstrat țara în bună stare. Îmi place foarte mult de el, dar dacă nu aș fi crezut că a făcut o treabă bună, nu aș fi răspuns (la telefon). Sunteți mulți și sunteți exact genul meu de oameni. Incredibil.

Vreau să vă spun că îl sprijin pe Viktor, Statele Unite îl sprijină până la capăt. Acest om politic a făcut ca țara dumneavoastră să rămână puternică și să nu se confrunte cu problemele cu care s-au confruntat alte țări. Este singurul care v-a scutit de această problemă", a spus Trump la telefon.

Jurnalist american: Trump l-ar fi trimis pe Vance pentru a evita să fie asociat cu eventualul eșec al lui Viktor Orban

Deși Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru premierul ungar, descriindu-l drept "un tip fantastic", vizita lui Vance ar sugera că liderul de la Washington estimează că Viktor Orban e pe cale să piardă alegerile.

"Trump urăște să fie asociat cu un perdant, așa că l-a trimis pe Vance să se expună consecințelor", a explicat Jacob Heilbrunn, redactorul-șef de la The National Interest, o revistă americană de politică externă.

Potrivit lui Heilbrunn, o eventuală înfrângere a lui Orban ar reprezenta o lovitură dură pentru mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

"Au investit aproape totul în Ungaria, în avangarda demersurilor pentru erodarea Uniunii Europene și pentru consolidarea capacității lui Putin de a înfrânge Ucraina", a spus acest jurnalist.