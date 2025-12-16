Patriarhul Kirill: "Rușii trăiesc o mare prosperitate și totul vine de la Putin. Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?"

Patriarhul Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Foto: Getty Images

Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că rușii trăiesc într-o "perioadă foarte prosperă" care îi poate face pe unii să se îndoiască de realitatea de zi cu zi.

Potrivit acestui longeviv conducător al clerului rusesc - despre care s-a speculat că ar fi ofițer al fostului KGB, în prezent FSB - explicația prosperității rusești este una simplă: totul are legătură cu faptul că Vladimir Putin este "primul președinte ortodox al țării", numărând din epoca imperiului țarist.

Kirill a făcut declarațiile în timpul unei predici susținute în biserica Sfântului Cneaz Vladimir din cartierul Krîlatskoe, după cum a consemnat The Moscow Times.

"Uneori te gândești: Doamne, oare chiar este realitatea?", a spus patriarhul, adăugând că toate lucrurile de care se bucură rușii în prezent "sunt, într-adevăr, date de sus".

"Trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru țara în care trăim și, o spun deschis, pentru putere (…) și, desigur, pentru tot ceea ce face astăzi Rusia", a îndemnat el.

Patriarhul le-a mai cerut cetățenilor "să muncească în folosul Bisericii și al Patriei" și să se ferească de "ispitele care ar veni din partea celor ce doresc răul țării".

În același context, patriarhul a criticat Occidentul, afirmând că acesta se confruntă cu o "criză spirituală și morală".

Patriarhul Kirill: Președintele Putin e un exemplu de bun creștin

”Dacă sprijinul este doar către știință, tehnologii și capital, cu greu poate fi construită o societate în care oamenii să fie fericiți", a estimat Kirill.

Anterior acestor considerații, patriarhul Kirill l-a descris pe președintele rus Vladimir Putin drept "un exemplu de bun creștin", adăugând că liderul de la Kremlin e "un credincios sincer și un om al Bisericii".

La rândul său, Putin a spus că "din când în când" simte nevoia să se adreseze Celui de Sus și să-și facă semnul crucii, opinia președintelui fiind aceea că războiul din Ucraina ar fi "pe placul lui Dumnezeu".

Arhidiaconul Andrei Kuraev, un cleric citat de The Moscow Times, s-a exprimat mult mai puțin ceremonios decât Kirill la adresa șefului statului rus.

Kuraev a remarcat că "Putin are o abordare religioasă bazată exclusiv pe relații publice, iar el și Patriarhul Kirill cred într-un Dumnezeu care aprobă preventiv toate acțiunile lor".