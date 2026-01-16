Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea Baltică

Aceasta pare a fi prima dată când o țară europeană a refuzat intrarea unei nave aparținând flotei din umbră în Marea Baltică. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/GettyImages

Un petrolier al flotei fantomă a Rusiei, care se îndrepta spre un port rusesc, s-a întors brusc la intrarea în Marea Baltică și a navigat ocolind Peninsula Scandinavă spre Rusia (cel mai probabil spre Murmansk, unde ar putea fi încărcat). Țările europene au promis de mult timp că vor lua măsuri împotriva navelor flotei rusești din umbră și se pare că acum au trecut de la vorbe la fapte, scrie Bloomberg, potrivit The Moscow Times.

Petrolierul, numit Arcusat, trecea prin strâmtoarea îngustă dintre Danemarca și Suedia și a semnalizat că se îndreaptă spre Golful Finlandei, relatează Bloomberg. Cu toate acestea, în apele teritoriale germane, s-a întors și s-a îndreptat spre nord. Presa germană a relatat cu o zi înainte că autoritățile țării au obligat petrolierul să își schimbe ruta. Aceasta pare a fi prima dată când o țară europeană a refuzat intrarea unei nave aparținând flotei din umbră în Marea Baltică, notează agenția.

Mai mult, petrolierul, despre care se presupune că a fost lansat la apă la un șantier naval chinezesc la începutul anului trecut, nu este listat în nicio bază de date. În baza de date a Organizației Maritime Internaționale (OMI) nu există nicio navă cu numărul raportat de Arcusat.

Cât despre steagul sub care navighează petrolierul, în unele acte este trecut ca pavilion tanzanian, iar în altele– al Camerunului.

Deși reglementările OMI garantează libertatea de navigație, ele oferă țărilor de coastă dreptul de a restricționa această libertate pentru navele care arborează pavilion fals. Sub acest pretext, armata americană a confiscat petrolierul Bella 1 în apele dintre Islanda și Scoția. Faptul că acesta era înmatriculat în Rusia în timpul evadării peste Atlantic nu l-a salvat; în largul Venezuelei, unde SUA stabiliseră o blocadă navală, petrolierul arbora un pavilion fals.

Potrivit unor brokeri navali contactați de Bloomberg, petrolierul a fost înregistrat într-o bază de date globală în martie anul trecut sub numele temporar Linhai Huajie LH202313 ca fiind „la comandă”. Șantierul naval chinez, Linhai Huajie, trebuia să îl livreze către Sempre Shipping. Sempre Shipping este înregistrată în Seychelles la o adresă comună cu alte câteva companii ale căror nave se află pe lista sancțiunilor SUA.

Însă în aprilie, toate înregistrările Arcusat au dispărut și nu există rapoarte despre livrarea acesteia către un client.

Articolul 110 din Convenția ONU privind dreptul mării permite interceptarea navelor „fără naționalitate”. UE încearcă să exploateze această prevedere prin pregătirea unei baze juridice pentru reținerea petrolierelor în Marea Baltică care încearcă să transporte petrol rusesc, sfidând sancțiunile europene.