Percheziții la o librărie cu specific feminist și LGBT din Paris. Anchetatorii au căutat o carte de colorat

Poliţiştii au plecat cu mâinile goale, întrucât exemplarele cărții au fost deja vândute. FOTO: Hepta

Procurorii din Paris au desfășurat percheziții la librăria pariziană Violette and Co, cu specific feminist şi LGBT. Anchetatorii au căutat în vederea confiscării o carte de colorat pentru copii, care conținea mesaje ce puneau sub semnul întrebării existenţa Israelului, potrivit Agerpres care citează AFP.

Cartea în cauză se intitulează "From the River to the Sea" ("De la râu până la mare"), o expresie născută în anii 1960 în cadrul Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) şi reluată în prezent, mai ales de organizaţia teroristă Hamas. Ea este interpretată de unii ca o dorinţă de a eradica statul Israel, iar de alţii ca un sprijin pacifist adus cauzei palestiniene.

Pe 7 ianuarie, această librărie din al 11-lea arondisment al Parisului a fost percheziţionată de "cinci poliţişti în uniforme, însoţiţi de un procuror", pentru a confisca acea carte de colorat, au transmis reprezentanţii Violette and Co într-un comunicat.

"Timp de 45 de minute, librăria a făcut obiectul unei căutări metodice: rafturi inspectate, cutii cu cărţi deschise una câte una, zonele de depozitare şi sala de repaus scotocite" de "poliţişti în uniformă, cu arme la centură, filmând totul cu ajutorul camerelor video corporale", a transmis librăria, care a fost victima unor acte de vandalism şi hărţuiri cibernetice în vara anului trecut.

Deşi poliţiştii au plecat cu mâinile goale, întrucât acele exemplare fuseseră deja vândute, gestionara librăriei a fost convocată la comisariat pe 22 ianuarie în cadrul unei anchete preliminare pentru "import de publicaţii destinate tinerilor, ce prezintă un conţinut periculos pentru ei din cauza caracterului lor pornografic, ilegal sau imoral", potrivit unui document oficial consultat de AFP.

"Este o percheziţie ilegală, pentru că ea nu se bazează pe niciun fundament legal, şi care a fost disproporţionată", a denunţat avocatul Thibault Laforcade, care reprezintă interesele librăriei în instanţă.

La originea operaţiunii s-a aflat un aviz nefavorabil privind importul acelei cărţi, emis în noiembrie 2025 de Comisia pentru monitorizarea şi controlul publicaţiilor destinate tinerilor.

Potrivit acestei comisii, cartea, editată de o companie cu sediul în Africa de Sud, "este susceptibilă să incite la ură faţă de un grup de persoane, adică faţă de populaţia israeliană".

Dar, potrivit avocatului Laforcade, avizul nu a fost făcut public şi doar o dispoziţie a Ministerului de Interne permite interzicerea unei cărţi la vânzare.

Întrebat despre conţinutul cărţii, avocatul consideră că "este fals să se spună că ar fi un apel la distrugerea statului Israel".