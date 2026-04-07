Performanță istorică: Emiratele Arabe Unite intră în top 10 exportatori de mărfuri ai lumii

Emiratele Arabe Unite au devenit, pentru prima dată în istorie, una dintre primele 10 țări exportatoare din lume, potrivit celor mai noi date din raportul Organizației Mondiale a Comerțului, „Perspective și statistici ale comerțului mondial”.

Potrivit raportului OMC, comerțul total al Emiratelor Arabe Unite cu bunuri și servicii a crescut puternic în ultimii ani. Valoarea acestuia a urcat de la 949 de miliarde de dolari în 2021 la 1,637 trilioane de dolari în 2025, potrivit unui comunicat.

Comerțul cu bunuri a ajuns la 1,33 trilioane de dolari, iar exporturile au reprezentat 53% din total. În același timp, comerțul cu servicii a ajuns la 1,14 trilioane de dirhami, iar 61,4% din această valoare a provenit din exporturi de servicii către piețele externe.

În 2025, Emiratele Arabe Unite au înregistrat un excedent comercial de 584,1 miliarde de dirhami, față de 492,3 miliarde de dirhami în 2024. Asta înseamnă o creștere de 19% într-un singur an.

Aceste rezultate au consolidat poziția țării în comerțul mondial. În 2025, Emiratele s-au clasat pe locul 9 în lume la exporturile de bunuri și pe locul 13 la importurile de bunuri.

Raportul OMC a evidențiat și creșterea puternică a comerțului cu servicii. În 2025, acesta a depășit pentru prima dată pragul de 1 trilion de dirhami. Evoluția reflectă politica economică deschisă a Emiratelor, care a încurajat comerțul, investițiile și conectarea cu restul lumii.

La nivel global, Emiratele Arabe Unite au avut o pondere de 3,3% din exporturile mondiale de bunuri și 2,8% din importurile mondiale de bunuri. În sectorul serviciilor, țara a reprezentat 2% din exporturile globale și 1,4% din importurile globale.

Un sector aflat în creștere rapidă este cel al serviciilor digitale. Aici, Emiratele s-au clasat pe locul 25 la nivel mondial, cu exporturi de 33 de miliarde de dolari. Acestea au reprezentat 0,6% din exporturile mondiale de servicii digitale și 17% din totalul exporturilor de servicii ale țării.

Din 2014, Emiratele Arabe Unite au ocupat primul loc în Orientul Mijlociu și Africa în comerțul cu restul lumii.

Ministrul Comerțului Exterior, Thani Al Zeyoudi, a spus că intrarea Emiratelor în top 10 mondial la exporturile de bunuri vine într-un context internațional complicat, marcat de tensiuni geopolitice, dar a explicat că succesul se bazează pe puterea și diversitatea economiei Emiratelor. El a arătat că sectoare precum serviciile financiare, logistica, ospitalitatea, tehnologia informației și transporturile au înregistrat ritmuri de creștere între 9% și 14%.

El a mai spus că Emiratele vor continua să își extindă rețeaua de parteneri comerciali prin programul CEPA, adică Acordurile de Parteneriat Economic Cuprinzător. Prin aceste acorduri, exportatorii și companiile din Emirate pot intra mai ușor pe piețe noi și își pot crește competitivitatea.

În paralel, autoritățile continuă să modernizeze cadrul legislativ și de reglementare și să introducă tehnologii noi pentru a crește eficiența lanțurilor de aprovizionare.

Raportul OMC atrage atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă comerțul mondial. Printre principalele riscuri se numără tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie.

Potrivit raportului, ritmul de creștere al comerțului mondial cu bunuri ar urma să încetinească la 1,9% în 2026, după un nivel de 4,6% în 2025. În 2027, creșterea ar putea reveni la 2,6%.

În cazul comerțului cu servicii, creșterea este estimată să încetinească la 4,8% în 2026, iar apoi să urce la 5,1% în 2027.

OMC avertizează că, dacă prețurile la energie vor continua să crească, avansul comerțului mondial ar putea fi și mai slab. În acest scenariu, creșterea comerțului cu bunuri ar putea coborî la 1,4% în 2026, iar cea a comerțului cu servicii la 4,1%.