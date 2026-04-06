Mai este Dubai refugiul sigur pentru afaceri? Emiratul are doi ași în mânecă, iar investitorii încă mizează pe ei

2 minute de citit Publicat la 23:45 06 Apr 2026 Modificat la 23:46 06 Apr 2026

În timp ce tensiunile geopolitice zguduie piețele, iar investitorii devin mai selectivi în ceea ce privește banii lor, Dubai își joacă cei mai importanți ași: stabilitatea și beneficiile pe termen lung pentru investiții. Oamenii de afaceri susțin că Dubaiul rămâne o opțiune puternică pe piețele volatile datorită clarității politicilor sale și comunicării, scrie Euronews.

Economia diversificată a emiratului, care cuprinde comerț, logistică, finanțe, turism și tehnologie, e de mult timp cartea sa de vizită.

Însă liderii de afaceri adunați acolo spun că mediul s-a schimbat și investitorii nu mai urmăresc creșterea cu orice preț. Ei își doresc certitudine în materie de politici, cadre de reglementare clare și o execuție demonstrabilă. În ceea ce privește acești indicatori, susținătorii Dubaiului spun că acesta concurează bine.

„Chiar și în situația actuală, simt un sentiment general de calm și concentrare atunci când vine vorba de deciziile mele de investiții”, a declarat Siddharth Balachandran, președintele Consiliului Indian pentru Afaceri și Profesioniști (IBPC) din Dubai. „Acest lucru reflectă încrederea mea absolută în Dubai și în fundamentele sale macroeconomice pe termen lung.”

Pe piețele volatile, capacitatea de a semnala predictibilitate a devenit un atu comercial în sine.

Katy Keenan, directorul general al Camerei de Comerț Britanice din Dubai, a subliniat comunicarea ca fiind o parte esențială a acestei oferte.

„Implicarea părților interesate și claritatea comunicării sunt esențiale în orice criză”, a spus ea.

Acest tip de reacție instituțională este important pentru multinaționale. Eficiența reglementărilor și viteza de execuție sunt acum la fel de importante pentru investitori ca și cifrele principale de creștere, în special pentru firmele care gestionează expunerea pe mai multe piețe.

Susținătorii Dubaiului sunt atenți să nu exagereze. Conectivitatea emiratului, aceeași calitate care îl face atractiv, înseamnă și că este expus la orice se întâmplă în altă parte.

O încetinire a economiilor majore, o perturbare a rutelor comerciale, o fluctuație a piețelor globale de capital toate au efecte și în Dubai.

Kanat Kutluk, președintele Consiliului de Afaceri din Turcia, a declarat că emiratul oferă „un mediu stabil și dinamic în care afacerile din întreaga lume pot crește cu încredere”.

Werner Baumgartner, președintele Consiliului de Afaceri Austriac, a numit-o „o platformă globală pentru afaceri, talente, capital și inovație”.

„Performanța Dubaiului vorbește de la sine... Este construit pe o bază care îi permite să se adapteze și să prospere”, a declarat Peggy Scherpenberg, președinta Consiliului de Afaceri Belgian.

La nivel de companie, această adaptabilitate este testată.

Firmele își acoperă riscurile prin diversificarea lanțului de aprovizionare și planificarea prin scenarii, mai degrabă decât prin simpla extindere, o schimbare pe care Evangeline Monjardin, președinta Consiliului de Afaceri din Filipine, a atribuit-o „politicilor proactive, unei pregătiri instituționale puternice și unei colaborări puternice între sectorul public și cel privat”.