Peste 1.000 de personalități susțin participarea Israelului la Eurovision, după ce cinci țări s-au retras în semn de protest

Peste o mie de personalități marcante din industria divertismentului au semnat o scrisoare deschisă inițiată de organizația non-profit Creative Community for Peace (CCFP), în sprijinul menținerii Israelului în concursul Eurovision, potrivit The Jerusalem Post.

Israelul participă la Eurovision din 1973 și a câștigat de patru ori, dar în ultimul an, după ce concurentul israelian Yuval Raphael a ocupat locul al doilea în 2025, apelurile pentru excluderea Israelului au devenit tot mai puternice.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a refuzat să supună la vot chestiunea excluderii Israelului în cadrul reuniunii sale din decembrie, iar cinci țări - Islanda, Irlanda, Olanda, Slovenia și Spania - au anunțat că se retrag din concursul Eurovision 2026 de la Viena, ca răspuns la faptul că Israelul va participa ca de obicei.

Unele țări au susținut că Israelul a încălcat regulile în 2025, ceea ce a dus la câștigarea votului publicului de către Raphael. EBU a investigat și nu a găsit nicio abatere, dar a introdus modificări ale regulilor ca răspuns la criticile aduse Israelului din partea unora dintre țările participante.

Scrisoarea inițială a CCFP a fost emisă ca răspuns la campaniile care cereau EBU să excludă Israelul din eveniment și îndemnau țările și artiștii participanți să se retragă dacă Israelul participă.

Directorul executiv al departamentului de divertisment, Scooter Braun, a declarat: „Muzica este un loc pentru unitate, nu pentru diviziune. Este un limbaj care ar trebui să ne aducă întotdeauna împreună. Artiștii nu ar trebui niciodată discriminați pentru cine sunt, cine iubesc sau unde s-au născut. Aceste eforturi de boicot nu fac altceva decât să distragă atenția de la puterea înălțătoare și unificatoare a muzicii - ceva de care avem nevoie acum mai mult ca niciodată.”

Gene Simmons, Mayim Bialik și Helen Mirren printre semnatarii petiției anti-BDS

Gene Simmons din trupa KISS a declarat: „Muzica unește oameni din toate mediile. Este singura limbă pe care toată lumea o poate înțelege. Este un lucru frumos și o modalitate excelentă de a aduce oamenii împreună. Cei care pledează pentru excluderea unui cântăreț israelian de la Eurovision nu fac progrese spre pace, ci doar divizează și mai mult lumea.”

Actrița și neurocercetătoarea Mayim Bialik, cunoscută mai ales pentru interpretarea rolului lui Amy în The Big Bang Theory, a declarat: „După un atac oribil și violent asupra civililor israelieni, apelurile la boicoturi și excluderea artiștilor israelieni de la evenimentele internaționale pur și simplu pentru că sunt israelieni sunt abominabile și rușinoase. Vizarea muzicienilor israelieni în acest fel pătează spiritul unificator care este Eurovision.”

Cine sunt semnatarii scrisorii care cer menținerea Israelului în competiție

Sute de lideri din industria divertismentului și-au adăugat acum numele la scrisoare, inclusiv actorii Helen Mirren, Amy Schumer, Liev Schreiber, Mila Kunis, Selma Blair, Julianna Margulies, Ginnifer Goodwin, Debra Messing, Patricia Heaton, Jennifer Jason Leigh, Emmanuelle Chriqui, Jeremy Piven, Tom Arnold, Rebecca De Mornay, Joshua Malina și Brett Gelman. Printre muzicienii semnatari se numără Boy George, Matisyahu, David Draiman, James Maslow, Diane Warren, Jon Ondrasik, Laurent Amir Haddad (reprezentantul Franței la Eurovision în 2016) și Noa Kirel, care a reprezentat Israelul la Eurovision în 2023.

Scrisoarea a fost semnată de Matthew Weiner, creatorul serialului Mad Men, care a participat la Summitul Global al Industriei de Televiziune din Jerusalem Sessions din 2025, la fel ca și mulți producători, regizori, agenți, manageri și directori din domeniul divertismentului, inclusiv Haim Saban, Julie Greenwald, Jody Gerson, Sharon Osbourne, Tom, Sherry Lansing, Rick Rosen, Ben Silverman, David Lonner, Bob Ezrin, Dan Rosen, Gary Barber, Colin Lester OBE, David Zedeck, Troy Carter, Bruce Resnikoff, Amy Sherman-Palladino și Patty Jenkins. „Am fost șocați și dezamăgiți să vedem unii membri ai comunității de divertisment cerând ca Israelul să fie exclus din concurs pentru că a reacționat la cel mai mare masacru de evrei de la Holocaust încoace”, se arată parțial în scrisoare. „Credem că evenimentele unificatoare, cum ar fi concursurile de canto, sunt cruciale pentru a ajuta la reducerea decalajelor culturale și la unirea oamenilor de toate originile prin dragostea lor comună pentru muzică.”

Eurovision a fost înființat după al Doilea Război Mondial ca un forum pașnic pentru competiții internaționale. Pe lângă Israel, participă o serie de țări din afara Europei, inclusiv Australia. Evenimentul anual, care atrage mai mulți spectatori decât Super Bowl, este cunoscut pentru distracție și strălucire și are o istorie de a fi deosebit de primitor pentru artiștii din comunitatea LGBTQ+.