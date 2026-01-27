Peste 30 de morți în urma furtunii puternice din SUA și 200 de milioane de oameni sub alertă de vreme extremă

Meteorologii au avertizat că temperaturile foarte scăzute ar putea persista pe parcursul întregii săptămâni. Foto: Getty Images

Vremea extremă a lovit o mare parte din Statele Unite în weekend, provocând moartea a cel puțin 30 de persoane și afectând viața a aproape 200 de milioane de oameni, care se află în acest moment sub alerte de ger sever. Furtuna a adus ninsori abundente, polei și temperaturi extrem de scăzute în multe zone ale țării, scrie The Guardian.

Decesele au fost raportate în numeroase state. În Texas, autoritățile din Frisco au anunțat moartea unui adolescent de 16 ani, implicat într-un accident în timp ce se dădea cu sania. În zona Austin, o persoană a fost găsită fără viață, iar primele indicii arată că ar fi murit din cauza hipotermiei. În Louisiana au fost confirmate trei decese legate de furtună, iar în Mississippi guvernatorul Tate Reeves a raportat două victime. Un alt adolescent, în vârstă de 17 ani, și-a pierdut viața într-un accident cu sania în Arkansas, iar în Carolina de Nord un bărbat a fost găsit mort pe o autostradă.

Situația a fost gravă și în nord. La New York, autoritățile au anunțat că opt persoane au fost găsite moarte în acest weekend. În Kansas, o femeie a murit din cauza hipotermiei, fiind găsită acoperită de zăpadă. În Massachusetts, o femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un utilaj de deszăpezire, iar în Tennessee au fost raportate alte trei decese cauzate de condițiile meteo.

Luni dimineață, peste 200 de milioane de oameni se aflau sub avertizări de frig extrem, iar meteorologii au avertizat că temperaturile foarte scăzute ar putea persista pe parcursul întregii săptămâni. Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a transmis că un val de aer polar se va extinde în două treimi din estul țării, cu temperaturi sub zero grade și valori record în multe regiuni. De asemenea, senzația de frig va fi amplificată de vânt, iar temperaturile sub normal ar putea continua până la începutul lunii februarie.

Peste 670.000 de gospodării, fără curent

Furtuna a provocat și pene masive de curent. Luni seara, peste 670.000 de gospodării erau încă fără electricitate, majoritatea în sudul SUA. În Mississippi și părți din Tennessee, ploaia înghețată a rupt copaci și liniile electrice, lăsând zone întregi fără curent. Autoritățile din Mississippi au descris pagubele drept „extinse” și au adus echipe suplimentare pentru îndepărtarea copacilor căzuți și refacerea rețelelor electrice.

Peste 10.500 de zboruri anulate

Universitatea din Mississippi a anunțat suspendarea cursurilor la campusul din Oxford până la 1 februarie, din cauza condițiilor meteo extreme și a eforturilor de refacere. Reprezentanții instituției au precizat că în campus și în zonele din jur există copaci și cabluri electrice doborâte, pene de curent, gheață și drumuri periculoase.

Transportul aerian a fost serios afectat. Duminică au fost anulate peste 10.500 de zboruri în SUA, iar luni alte aproape 5.000 de curse au fost suspendate, potrivit site-ului FlightAware. Problemele au continuat și în nord-est, unde ninsoarea a persistat în unele zone din New England.

Cantitățile de zăpadă au fost impresionante. În anumite regiuni din Massachusetts s-au înregistrat până la 51 de centimetri de zăpadă, iar în Pennsylvania, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 58 de centimetri.

Pericolul nu a trecut

Numeroase instituții importante au fost închise luni, inclusiv Biblioteca Publică din New York, muzeele Smithsonian și Grădina Zoologică Națională din Washington. Școlile publice din New York au trecut temporar la cursuri online, iar în Massachusetts și New Hampshire mai multe școli au fost închise, unele anunțând deja suspendarea cursurilor și pentru ziua de marți.

Meteorologii avertizează că pericolul nu a trecut. Centrul de prognoză al NWS a transmis că există șanse tot mai mari pentru o nouă furtună semnificativă în estul SUA în weekendul următor, deși este prea devreme pentru detalii clare. Oficialii îi îndeamnă pe oameni să urmărească în continuare avertizările meteo.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a avertizat populația că temperaturile extrem de scăzute vor continua și a cerut oamenilor să evite deplasările și să rămână în interior, pentru a preveni tragedii suplimentare.