Peter Magyar: „Orbán i-a trădat pe ungurii din Transilvania când l-a susținut pe George Simion”

Publicat la 15:44 13 Apr 2026

Peter Magyar a susținut luni prima conferință de presă de la câștigarea alegerilor din Ungaria, lansând un atac direct la adresa fostului premier Viktor Orbán și trasând coordonatele viitorului guvern Tisza.

În declarațiile sale, acesta a vorbit și despre România: Magyar l-a acuzat pe Orbán că i-a trădat pe ungurii din diaspora și din Transilvania.

„Orban i-a trădat pe ungurii din diaspora, din Transilvania, atunci când l-a susținut pe George Simion”, a precizat acesta.

„Istoria nu se scrie la Moscova. Nu se scrie la Washington sau la Bruxelles, ci se scrie în Ungaria”, mai spune liderul Tisza.

Magyar a criticat dur moștenirea lui Orbán, acuzându-l că a ignorat problemele reale ale cetățenilor.

„Guvernul Orbán nu a vorbit despre educație, sănătate, criza prețurilor. A vorbit întruna despre Rusia, Ucraina, Iran, despre alegerile prezidențiale americane”, a spus el. „Dacă îl trezeai în mijlocul nopții, ar fi spus că alegerile le-a câștigat el, nu Trump.”.

„Țara a fost luată cu forța de crima organizată. Criminalii politici erau mână în mână cu elitele economice și cu presa. Avem nevoie de o schimbare de regim”, a declarat Magyar, adăugând că „Ungaria va aparține Europei, indiferent cum a încercat Orbán să scoată țara din UE”.

Pe plan intern, Magyar a anunțat că partidul său va avea 139 de mandate în noul Parlament – posibil chiar 142, după numărarea tuturor buletinelor de vot – un număr înregistrat „ca niciodată până acum”.

El a cerut președintelui republicii, pe care l-a numit „o marionetă”, să convoace parlamentul mai devreme de termenul legal de 30 de zile și să îl invite să formeze noul cabinet.

„Țara noastră nu are timp de pierdut”, a mai spus Magyar.