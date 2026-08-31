Petrolul s-a scumpit din nou, iar bursele au căzut, după ce americanii au atacat bazele Iranului din Strâmtoarea Ormuz

Petrolul s-a scumpit din nou, iar bursele au căzut. FOTO: Getty Images

Petrolul s-a scumpit din nou, iar acțiunile au scăzut pe Wall Street luni, după ce SUA au lansat prima acțiune militară împotriva Iranului din ultima lună, notează AP. Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% luni. La ora 11:20, contractele futures pentru țițeiul Brent înregistrau o creștere de 2,87 dolari (3,26%), ajungând la 90,97 dolari pe baril, în timp ce cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) urca cu 2,91 dolari (3,49%), până la 86,31 dolari.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,4%. Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 305 puncte, adică 0,6%, până la ora 11:51 (ora coastei de est a SUA). Nasdaq a scăzut cu 0,3%.

Scăderile au fost generalizate, aproape toate sectoarele componente ale indicelui de referință S&P 500 înregistrând pierderi. Totuși, acțiunile din sectorul energetic au crescut: Exxon Mobil a urcat cu 1,5%, iar Chevron cu 1,4%.

Edison International a scăzut cu 22,8%, iar PG&E cu 19,9%, reprezentând două dintre cele mai abrupte scăderi. Aceasta a urmat rapoartelor despre o posibilă legislație californiană privind incendiile de vegetație, care ar permite asigurătorilor să dea în judecată companiile de utilități pentru daune conexe.

Războiul din Iran influenţează decisiv bursa de pe Wall Street

Războiul SUA cu Iranul a rămas un punct cheie pentru Wall Street. Forțele americane au atacat duminică lansatoare de rachete iraniene în Strâmtoarea Hormuz. Între timp, Emiratele Arabe Unite au declarat că au interceptat luni o dronă iraniană deasupra apelor sale.

Acțiunile agresive vin după o perioadă de acalmie în conflictul dintre SUA și Iran, care durează de peste șase luni.

Războiul a afectat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol. Prețurile petrolului se mențin la un nivel ridicat după o creștere inițială înregistrată la începutul conflictului, fapt ce a dus la scumpirea tuturor produselor, de la benzină până la mărfurile transportate.

Prima escaladare a războiului după o lună

Iranul și Statele Unite s-au atacat reciproc pentru prima dată în mai bine de o lună, în noaptea de duminică spre luni, într-un schimb de lovituri care riscă să reaprindă conflictul devastator dintre cele două țări, după câteva săptămâni de relativă acalmie militară.

Iranul a lansat rachete asupra unor obiective militare americane din Iordania, ca represalii la un atac american asupra unor lansatoare iraniene de rachete. Statele Unite au susținut că acestea se pregăteau să lanseze mine maritime în Strâmtoarea Ormuz, principala rută pentru transportul maritim care a devenit epicentrul tensiunilor regionale și al eforturilor diplomatice.