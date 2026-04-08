Petrolul scade sub 95 de dolari pe baril după anunțul armistițiului dintre SUA și Iran. Bursele din Asia au deschis în creștere

1 minut de citit Publicat la 08:09 08 Apr 2026 Modificat la 08:09 08 Apr 2026

Bursele din Asia au deschis în creștere după anunțul armistițiului dintre SUA și Iran. FOTO: Getty Images

Prețurile globale ale petrolului au scăzut brusc, iar piețele bursiere au crescut după ce SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scrie BBC.

Prețul țițeiului de referință Brent a scăzut cu aproximativ 13%, la 94,80 dolari (70,73 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a fost mai mic cu peste 15%, la 95,75 dolari.

Însă prețurile petrolului rămân mai mari decât înainte de începerea conflictului, pe 28 februarie. La acea vreme, se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

Costul energiei a crescut brusc, deoarece aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu a fost grav perturbată după ce Iranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să folosească strâmtoarea, ca represalii la atacurile aeriene americane și israeliene.

Principalii indici bursieri din regiunea Asia-Pacific au crescut miercuri dimineață

Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 5%, în timp ce indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu aproape 6%. Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 2,8%, în timp ce indicele ASX 200 din Australia a câștigat 2,7%.

Contractele futures pe piața bursieră americană indicau, de asemenea, o deschidere în creștere pentru Wall Street.

Contractele futures sunt un acord de cumpărare a unui activ la un preț stabilit, la un moment ulterior. În cazul contractelor futures pe acțiuni americane, acestea pot indica direcția pieței înainte de deschiderea acesteia.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pe rețelele de socializare că Teheranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite”, adăugând că trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz „va fi posibilă”.

Mai multe petroliere blocate în apropierea strâmtorii ar putea trece prin canal în timpul armistițiului, oferind o oarecare ușurare piețelor în următoarele săptămâni, a declarat Saul Kavonic de la MST Marquee.

În ciuda conflictului, unele nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, deși mult mai puține decât de obicei.