Petrolierele pline, cu destinația Europa, schimbă brusc traseul, după ce țările din Asia au ajuns să cumpere marfa din mers.

Competiția pentru resurse devine tot mai dură în contextul războiul din Iran, iar acest lucru se vede și pe mare, unde navele își schimbă ruta deoarece alte țări oferă sume mai mari pentru încărcături. În doar câteva zile, cel puțin patru tancuri petroliere care transportau în total 1,2 milioane de barili de motorină, aproximativ 190 de milioane de litri, din SUA spre Europa și-au schimbat direcția către sud, iar apoi spre Asia, scrie Der Standard.

La benzinării, motorina și benzina s-au scumpit deja considerabil. În timp ce guvernele din Europa încearcă, prin măsuri diferite, să tempereze creșterea prețurilor, în alte părți situația se agravează.

Pe mare, condițiile devin mult mai dure atunci când este vorba despre transporturi precum cele de motorină. În cazul motorinei, Europa nu depinde doar de importul materiei prime, petrolul, ci și de importul carburantului deja rafinat. Acesta ajunge, de exemplu, și din Statele Unite, la bordul petrolierelelor.

În timpul unei curse din New Orleans spre Amsterdam, nava „Elka Delphi” și-a schimbat recent traseul, potrivit n-tv. Petrolierul trebuia să aducă din SUA în Europa câteva sute de mii de barili de motorină. Însă, la nord-vest de Spania, nava a virat brusc, a schimbat direcția spre sud și a anunțat ca nouă destinație portul Durban din Africa de Sud.

Potrivit Bloomberg, „Elka Delphi” nu este un caz izolat. În doar câteva zile, cel puțin patru tancuri petroliere care transportau în total 1,2 milioane de barili de motorină, aproximativ 190 de milioane de litri, din SUA spre Europa și-au schimbat direcția către sud. De asemenea, există relatări și despre cel puțin un transportator de gaz lichefiat care, având o încărcătură destinată Europei, a fost redirecționat pe Atlantic.

Porturile africane spre care se îndreaptă acum aceste nave ar urma să fie doar escale, pentru ca ulterior combustibilul să fie transportat în Asia, unde numeroase state sunt afectate de șocul petrolului și gazelor provocat de războiul cu Iranul chiar mai puternic decât Europa.

Se pare că cumpărători din Asia au oferit proprietarilor inițiali ai livrărilor de motorină sume atât de mari, încât aceștia au vândut marfa din mers și au redirecționat-o. Chiar și costurile de transport, care au crescut deja semnificativ, sunt acceptate în aceste condiții.

Presiunea crește

Spre deosebire de benzină, Europa își acoperă o parte semnificativă din necesarul de motorină prin importuri de combustibil deja rafinat și de gazoil, un distilat mediu. Aceste livrări provin în mare parte din Statele Unite, din regiunea Golfului și din țări asiatice precum India. Însă aceste relații comerciale au fost complet date peste cap de războiul cu Iranul. Livrările de motorină provenite de la rafinăriile din statele din Golf au ajuns practic la un punct mort din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

În același timp, rafinăriile asiatice, care până acum exportau motorină inclusiv în Europa, nu mai au acces la țițeiul din Golf necesar pentru această producție.

India și alte țări din Asia sunt astfel nevoite să importe urgent motorină pentru propriile nevoi, în loc să o mai livreze, de exemplu, către Europa. În vremuri normale, prețul angro al motorinei în Asia este mai mic decât în Europa. Între timp însă, o tonă de motorină costă la bursa de referință din Singapore cu aproximativ 230 de dolari mai mult decât la bursa europeană de futures ICE. Această evoluție ar putea crea noi dificultăți pentru Europa în asigurarea aprovizionării cu motorină.

Situația aprovizionării devine tot mai fragilă. „Aprovizionarea globală a devenit deja considerabil mai complicată din cauza conflictului din Orientul Mijlociu”, a declarat pentru ntv.de purtătorul de cuvânt al asociației de profil Fuels und Energie. În special în cazul motorinei, oferta devine din ce în ce mai restrânsă.