UE discută raționalizarea motorinei și kerosenului. "Mai bine să fii pregătit decât să îți pară rău"

2 minute de citit Publicat la 08:54 03 Apr 2026 Modificat la 16:14 03 Apr 2026

Rafinăria de la Haifa, Israel, în timpul unui atac iranian cu rachete. UE se pregătește pentru o criză energetică de lungă durată, în urma războiului din Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Europa trebuie să se pregătească pentru un șoc energetic de lungă durată, iar conducerea blocului comunitar analizează toate posibilitățile, inclusiv raționalizarea combustibilului și eliberarea de mai mult țiței din rezervele de urgență, declară comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, citat de publicația britanică Financial Times.

"Aceasta va fi o criză lungă. Prețurile la energie vor fi mai mari pentru o perioadă foarte lungă de timp", a explicat Jorgensen, insistând asupra șocului energetic cauzat de războiul din Orientul Mijlociu.

Închiderea aproape completă a căii Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii statelor din Golf au creat haos pe piețele energetice globale, provocând creșterea prețurilor și temeri ample legate de aprovizionare.

Companiile aeriene resimt deja efectele în ceea ce privește asigurarea cu combustibil pentru avioane.

Comisar european: Țările trebuie să se asigure că au ce le trebuie

"Retorica și cuvintele pe care le folosim sunt mai grave acum decât erau la începutul crizei. Analiza noastră este că aceasta va fi o situație prelungită, iar țările trebuie să se asigure că au ceea ce le trebuie", a accentuat comisarul european.

Potrivit acestuia, Bruxelles-ul elaborează planuri pentru a aborda efectele structurale și de lungă durată ale conflictului.

Asta implică pregătirea pentru cele mai grave scenarii, între care necesitatea de a impune raționalizarea produselor critice, cum ar fi combustibilul pentru avioane sau motorina.

"Mai bine să fii pregătit, decât să-ți pară rău", a arătat Jorgensen.

El a fost întrebat despre o eventuală relaxare a reglementărilor privind combustibilul pentru aeronave, pentru a permite mai multe importuri din SUA, și despre o proporție mai mare a etanolului în combustibilul auto la mașinile din Europa.

Comisar european: Dacă situația se agravează, va trebui să analizăm instrumentele legislative

"Nu am ajuns încă acolo, însă analizăm toate posibilitățile și este clar că, cu cât situația devine mai gravă, cu atât va trebui să analizăm și instrumentele legislative", a răspuns oficialul.

Uniunea Europeană și SUA au standarde diferite pentru combustibilul pentru avioane.

În UE, acesta trebuie să atingă un punct de îngheț la -47 grade Celsius, în timp ce în SUA pragul este de -40 grade Celsius.

Comisarul european nu a exclus o altă eliberare de rezervele strategice de energie, pe măsură ce criza se extinde.

Țările Uniunii au participat, luna trecută, la cea mai mare eliberare de rezerve strategice de petrol din istorie, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor.

Comisar european: Suntem pregătiți pentru o nouă eliberare de țiței din rezervele de urgență

Dan Jorgensen nu a anticipat momentul în care ar putea fi necesară o nouă eliberare, dar a subliniat că executivul comunitar ia această variantă în serios și este pregătit să decidă "când și dacă va fi necesar".

"Trebuie să păstrăm posibilitățile deschise și, dacă aceasta este într-adevăr, așa cum prevăd, o criză de lungă durată, atunci avem nevoie de aceste instrumente și într-o etapă ulterioară. Trebuie să se facă (eliberarea din stocurile de urgență, n.r.) exact la momentul potrivit și trebuie să fie proporțională", a răspuns el.

Jorgensen și-a reiterat, de asemenea, poziția conform căreia nu va exista nicio modificare a legislației UE pentru a pune capăt importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia în acest an.

El a afirmat că este acceptabil ca blocul să se bazeze, în schimb, pe SUA și alți parteneri pentru aprovizionări suplimentare, deoarece aceștia operează pe piața liberă.