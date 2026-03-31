Vine criza în UE. Ni se cere de la Bruxelles să reducem viteza cu 10 km/oră și să lucrăm de acasă. „Nu vom reveni la normal în curând”

Criza energetică generată de războiul din Orientul Mijlociu nu se va încheia prea curând, anunţă Comisia Europeană. FOTO: Getty mages

Criza energetică generată de războiul din Orientul Mijlociu nu se va încheia prea curând, iar asta va aduce tulburări de lungă durată, anunţă comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, într-un discurs care a amintit de pandemia de coronavirus. Comisia Europeană a îndemnat oamenii să lucreze de acasă, să conducă și să zboare cu avionul mai puțin, iar țările UE să implementeze urgent sursele regenerabile de energie, notează Politico.

Comisarul UE pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat că Europa se confruntă cu o „situație foarte gravă”, fără un final previzibil clar. „Chiar și dacă pacea ar veni mâine, tot nu vom reveni la normal în viitorul apropiat, a spus el, în urma unei reuniuni extraordinare a celor 27 de miniștri ai energiei din UE, care a avut loc marți.

„Cu cât puteți face mai mult pentru a economisi petrol, în special motorină, mai ales combustibil pentru avioane, cu atât ne merge mai bine”, a spus Jørgensen, confirmând dorinţa Comisiei ca europenii să călătorească mai puțin.

El a îndemnat țările să urmeze sfaturile Agenției Internaționale pentru Energie, care, includ: „Munca de acasă, acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostradă cu 10 km/h, încurajarea transportului public, accesul alternativ la mașini private, mai multe persoane să călătorească în aceeaşi maşină și adoptarea unor practici eficiente de conducere”.

Pe termen lung, el a îndemnat țările UE să își dubleze eforturile în construirea mai multor surse de energie regenerabilă, spunând că „acesta trebuie să fie momentul în care vom schimba în sfârșit situația și vom deveni cu adevărat independenți energetic”.

CE va anunţa un pachet de măsuri

Discuțiile de marți dintre miniștri s-au încheiat fără propuneri concrete, deși Jørgensen a promis un pachet de măsuri la nivelul UE, în viitorul apropiat.

Afirmaţiile sale vin pe fondul creșterii temerilor că lumea se confruntă cu o criză energetică majoră, care va depăși chiar și șocul petrolier din anii 1970 și care ar putea avea ramificații economice globale comparabile cu pandemia de coronavirus.

Prețurile petrolului și gazelor au crescut cu până la 70%, în ultima lună, deoarece o cincime din rezerva mondială de țiței și gaze naturale lichefiate a rămas blocată în Golful Persic.

Discuțiile au inclus solicitări de ajutor de stat, creșterea surselor regenerabile și a energiei nucleare pentru a spori securitatea energetică și sprijin pentru propunerea Comisiei de a stimula biocombustibilii, potrivit unor surse. Țările nordice au ridicat problema protejării infrastructurii energetice.

Scrisoare către cele 27 de capitale europene

De asemenea, Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a trimis o scrisoare către cele 27 de capitale europene, în care le invită să ia în calcul „promovarea unor măsuri voluntare de economisire a combustibilului”, cu accent pe sectorul transporturilor, scrie El Mundo.

Printre propuneri se numără reducerea limitei de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h. „Vitezele mai mici reduc consumul de combustibil în cazul autoturismelor, dubelor și camioanelor”, se arată în document.

O altă măsură vizează extinderea muncii de acasă acolo unde este posibil. „Acest lucru reduce utilizarea petrolului asociată deplasărilor zilnice, în special în cazul locurilor de muncă compatibile cu telemunca”.

Se are în vedere și limitarea accesului mașinilor în marile orașe, prin sisteme alternative. „Sistemele de rotație pe baza numerelor de înmatriculare pot reduce aglomerația și condusul intensiv în consum de combustibil”.

Lista de măsuri mai include și promovarea mersului în comun cu mașina, precum și adoptarea unui stil de condus mai eficient.

În scrisoarea adresată statelor membre, Jorgensen subliniază că „securitatea aprovizionării în Uniunea Europeană rămâne garantată”, dar avertizează că este necesar „să fim pregătiți pentru o posibilă perturbare prelungită a comerțului energetic internațional”.

„De aceea trebuie să acționăm acum și trebuie să acționăm împreună, ca o veritabilă Uniune. Doar lucrând împreună vom fi mai puternici și vom putea proteja mai eficient cetățenii și companiile noastre”, a mai declarat comisarul european.

Acesta și-a exprimat îngrijorarea în special față de dependența Uniunii Europene de regiunea Golfului pentru produsele petroliere rafinate, agravată de numărul limitat de furnizori alternativi și de capacitățile de rafinare din interiorul UE.

Comisia avertizează că statele membre ar trebui „să se abțină de la adoptarea unor măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, limita libera circulație a produselor petroliere sau descuraja producția rafinăriilor europene”.