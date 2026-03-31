Comisia recomandă europenilor să călătorească mai puțin cu mașina sau avionul pentru a evita penuria de combustibil

3 minute de citit Publicat la 13:47 31 Mar 2026 Modificat la 13:47 31 Mar 2026

Guvernele UE au fost, de asemenea, îndemnate să asigure o stocare adecvată a gazelor pentru iarna care urmează. Foto: Profimedia Images

Comisarul european Dan Jørgensen a îndemnat capitalele UE să prezinte măsuri de economisire a consumului de petrol și gaze, în special în transporturi, și a recomandat reducerea deplasărilor neesențiale, potrivit Euronews.

Într-o scrisoare din 30 martie, oficialul Comisiei Europene le-a cerut miniștrilor energiei să raporteze cu privire la capacitatea actuală a pieței și să propună acțiuni practice pentru a reduce cererea.

Apelul vine în contextul în care miniștrii se reunesc marți pentru o sesiune de urgență pentru a aborda deficitul global de 11 milioane de barili de petrol pe zi și peste 300 de milioane de metri cubi de gaz natural lichefiat (GNL) zilnic.

Miniștrii energiei și finanțelor din G7 au declarat luni că monitorizează îndeaproape impactul conflictului din Iran asupra energiei și a stabilității economice generale și sunt pregătiți să ia „orice măsuri necesare” pentru a asigura securitatea pieței.

Deși nu s-au convenit măsuri concrete, cum ar fi eliberarea rezervelor strategice, discuțiile au pregătit terenul pentru evaluarea UE de marți.

Creșterea prețurilor deja scumpește transporturile, a declarat Jørgensen, îndemnând capitalele UE să se coordoneze pentru a menține motorina și combustibilul pentru avioane disponibile și accesibile.

Deși aprovizionarea generală cu petrol pare gestionabilă deocamdată, îngrijorările cresc cu privire la motorina și combustibilul pentru avioane, unde Europa rămâne în mare măsură dependentă de importurile din Arabia Saudită și Kuweit. Aproximativ 20% din motorina consumată în UE și Regatul Unit provine din regiunea Golfului, potrivit companiei de comercializare a mărfurilor Alkagesta.

Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dependența UE de regiunea Golfului pentru motorină și combustibil pentru avioane, furnizorii alternativi limitați și capacitatea de rafinare insuficientă din cadrul blocului comunitar.

O scrisoare consultată de Euronews sfătuiește țările UE să amâne întreținerea rafinăriilor de petrol pentru a menține producția și sugerează luarea în considerare a biocombustibililor ca alternativă.

Datele de la S&P Global Commodities at Sea arată că importurile de combustibil pentru avioane și kerosen din Europa au ajuns la 1,064 milioane de tone metrice în martie, în scădere de la 1,111 milioane în februarie.

O sursă din aviația europeană a avertizat: „Dacă acest lucru continuă, în vară vom avea cu toții probleme - anularea zborurilor va fi singura cale.”

Guvernele UE au fost, de asemenea, îndemnate să asigure o stocare adecvată a gazelor pentru iarna care urmează, fără a declanșa creșteri bruște ale prețurilor sau perturbări ale pieței. Jørgensen a subliniat că o închidere efectivă a strâmtorii Ormuz - o rută vitală pentru aproximativ 25-30% din petrolul global și 20% din GNL - pune o presiune semnificativă asupra piețelor internaționale.

În ciuda amplorii potențialelor perturbări, aprovizionarea imediată cu energie a UE „rămâne controlată”, a declarat comisarul european Dan Jørgensen miniștrilor. Cu toate acestea, Bruxelles-ul îndeamnă capitalele să „facă pregătiri la timp” în anticiparea unei „perturbări potențial prelungite”.

UE se bazează pe piețele globale de combustibili fosili, concurând direct cu alți consumatori. Având în vedere actuala piață tensionată a petrolului și gazelor, concurența sporită creează o volatilitate mai mare a prețurilor și a ofertei, determinând mai multe nave-cisternă GNL care se îndreptau spre Europa să se redirecționeze către Asia pentru randamente mai mari.

Prețul petrolului continuă să crească

Conflictul a împins deja prețul țițeiului Brent la 119 dolari pe baril, față de aproximativ 70 de dolari înainte de război, analiștii avertizând că prețurile ar putea crește până la 200 de dolari în scenarii imprevizibile.

Prețurile gazelor naturale ar putea crește, de asemenea, la nivelurile înregistrate în timpul crizei energetice din 2022, când blocul a pierdut aproximativ 44-45% din importurile sale rusești în urma invaziei Moscovei în Ucraina.

Andreas Guth, secretarul general al asociației comerciale Eurogas, a declarat că este „critic pentru viitorul Europei” să se elimine întârzierile și incertitudinile inutile în accesarea noilor aprovizionări în conformitate cu normele UE.

Comisarul european Dan Jørgensen le-a spus miniștrilor UE că blocul comunitar este „relativ pregătit” datorită regulilor de stocare și planurilor de contingență.

Pe 20 martie, capitalele au fost instruite să reducă nivelurile de stocare a gazelor pentru a evita achizițiile de panică, permițând reumplerea nivelurilor actuale de 90% până la 75%.

UE menține stocuri de petrol de urgență pentru 90 de zile și lanțuri de aprovizionare globale diversificate. Rezervele de petrol ale Europei, inclusiv cele ale Regatului Unit și Elveției, totalizează aproximativ 100 de milioane de tone - echivalentul a aproximativ un an de consum al Germaniei.

Pe 11 martie, Agenția Internațională a Energiei (AIE) a coordonat eliberarea a peste 400 de milioane de barili de stocuri de urgență, țările UE contribuind cu aproximativ 20% din acest total.