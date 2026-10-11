Poliția a evacuat tabăra de migranți de pe plaja Guano din Ceuta, cu două zile înainte de vizita regelui și reginei Spaniei

Era ultima tabără rămasă, iar o parte dintre migranți au fugit pe dealurile din apropiere. sursa foto: Hepta

Poliția Națională spaniolă a evacuat plaja Guano din Ceuta, unde încă se aflau aproximativ 400 de migranți, cu două zile înainte ca Regele și Regina Spaniei să viziteze orașul. Era ultima tabără rămasă, iar o parte dintre migranți au fugit pe dealurile din apropiere, scrie Euronews.

Operațiunea de evacuare a forțelor de ordine a început puțin după ora 8:00 dimineața pe plaja Guano. Acolo mai rămăseseră în jur de 400 de migranți, după valul de imigrație ilegală din Maroc care a adus în enclavă peste 70.000 de oameni la sfârșitul lui iulie.

La acțiune au participat în principal agenți ai Poliției Naționale, ai unităților spaniole de intervenție, personal din serviciul de imigrări, precum și membri ai Gărzii Civile și ai poliției locale. Procedura a fost asemănătoare cu cele două evacuări anterioare, de pe plajele Tarajal și Trampolín.

Migranții au fost adunați și transportați cu autobuzele la Centrul de Primire Temporară a Străinilor (CATE), unde vor începe să fie înregistrați. Ulterior, vor fi cazați într-una dintre taberele amenajate de guvern, cum este cea din port.

La cele două evacuări anterioare, nu toți migranții au cooperat, iar mulți au fugit pe dealuri, de unde coborau doar atunci când se distribuia mâncare. În această dimineață, mulți și-au strâns lucrurile și au plecat din zonă înainte să ajungă poliția.

Minorii, separați de adulți

În timpul evacuării, agenții au găsit numeroși minori. Aceștia au fost adunați separat și vor fi transferați în afara grupului de adulți.

Mai mulți dintre ei purtau pancarte prin care cereau să fie duși într-un centru pentru minori. Potrivit presei locale, mulți dintre copiii de pe această plajă încercaseră deja să fie înregistrați, dar fugiseră.

Pe 20 august a început transferul migranților de pe plaja Trampolín către centrele temporare de primire din Loma Margarita și El Embolsamiento. Unii dintre ei s-au întors ulterior pe plajă, la fel cum s-a întâmplat și după deschiderea taberei din portul Ceuta.

Curățenie și evaluarea pagubelor

După ce zona a fost golită, echipele de curățenie au început să strângă corturile, gunoaiele și tot felul de resturi. Lucrările vor continua toată ziua, pentru că mai este mult de făcut într-un loc care a servit multă vreme drept tabără. Pagubele aduse mediului sunt importante și vor trebui evaluate de experți în mediu, în colaborare cu Ministerul Mediului.

Tabăra a fost scena unor incidente grave, inclusiv moartea a două persoane, dar și a unor bătăi, furturi și altercații. Acolo s-a dezvoltat, totodată, o viață paralelă, cu piețe improvizate și un mod de viață propriu.

Evacuarea are loc înaintea vizitei Regelui Felipe al VI-lea și a Reginei Letizia, programată pe 13 octombrie. Cuplul regal va prezida la Ceuta un omagiu adus celor care au murit pe mare în timpul traversării în masă de la granița Tarajal.

După ce vor înnopta în orașul autonom, cei doi vor pleca spre Melilla. Va fi prima dată când un monarh spaniol doarme la Ceuta de la vizitele regelui Alfonso al XIII-lea, din 1904 și 1927.