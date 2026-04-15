Poliția franceză a încercat să percheziționeze palatul lui Macron într-o anchetă privind contractele de la Panteon

Anchetatorilor care s-au prezentat la Palatul Elysée nu li s-a permis accesul. Foto: Profimedia Images

Președinția franceză a refuzat marți să permită anchetatorilor să intre în Palatul Elysée, în cadrul unei anchete privind contractele legate de ceremoniile memoriale, invocând imunitatea de care se bucură președintele francez Emmanuel Macron, potrivit Politico.

Anchetatorilor care s-au prezentat la Palatul Elysée nu li s-a permis accesul, potrivit unui oficial al președinției franceze.

„Anchetatorilor... li s-a spus că documentele referitoare la personalul Palatului Elysée, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și, prin urmare, pot fi divulgate, le vor fi furnizate la cerere”, a declarat un oficial al Palatului Elysée.

Potrivit unei declarații a procurorului financiar național Pascal Prache, percheziția eșuată a fost efectuată în cadrul unei anchete legate de contracte privind organizarea de ceremonii memoriale. Personalul președinției franceze le-a spus anchetatorilor că nu pot percheziționa Palatul Elysée deoarece incinta este acoperită de imunitatea prezidențială, se arată în declarație.

Potrivit declarațiilor procurorului, anchetatorii analizau suspiciuni de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese legate de organizarea ceremoniilor comemorative de la Panteonul din Paris. Acest mausoleu adăpostește rămășițele unor personalități marcante ale Franței, iar în ultimii ani au fost incluse și figuri notabile precum artista franco-americană Josephine Baker, în cadrul unor ceremonii ample.

Potrivit ziarului francez Le Canard Enchainé, care a fost primul care a relatat despre tentativa de razie de la Palatul Elysée, anchetatorii investigau de ce o firmă numită Shortcut Events a primit în mod repetat contracte pentru a organiza ceremonii în Pantheon. Potrivit ziarului, fiecare ceremonie a costat 2 milioane de euro.

Anchetatorii investighează, se pare, legăturile dintre Shortcut Events și Centrul Monumentelor Naționale, o instituție franceză care gestionează vastul patrimoniu istoric al țării.